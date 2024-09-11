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  4. Гашек прокомментировал победу над сборной Украиной в матче Лиги наций
Лига наций
11 сентября 2024, 01:29 |
585
1

Гашек прокомментировал победу над сборной Украиной в матче Лиги наций

Главный тренер команды Чехии провел пресс-конференцию после успеха подопечных

11 сентября 2024, 01:29 |
585
1
Гашек прокомментировал победу над сборной Украиной в матче Лиги наций
Иван Гашек

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи главный тренер команды Чехии Иван Гашек прокомментировал победу своих подопечных:

«Сегодня была большая самоотдача моих футболистов, поэтому я доволен. Да, на последних минутах поединка напряжение у наших ворот было большим. Я бы даже сказал – очень большим. Соперник создавал очень много моментов, и нам следует хорошо проанализировать эти эпизоды.

Игра была тяжелой, ведь болельщики сборной Украины неистово поддерживали свою команду. Порой было такое ощущение, что мы играем не дома, а на выезде», — заявил Гашек.

Видеообзор матча Чехия – Украина – 3:2

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Иван Гашек сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций пресс-конференция
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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Lesia ROMAN
Так там больше половины наши " женщины и дети" похожие на взрослых мужчин поддерживали лихо
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