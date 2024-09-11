Гашек прокомментировал победу над сборной Украиной в матче Лиги наций
Главный тренер команды Чехии провел пресс-конференцию после успеха подопечных
10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.
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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.
После завершения встречи главный тренер команды Чехии Иван Гашек прокомментировал победу своих подопечных:
«Сегодня была большая самоотдача моих футболистов, поэтому я доволен. Да, на последних минутах поединка напряжение у наших ворот было большим. Я бы даже сказал – очень большим. Соперник создавал очень много моментов, и нам следует хорошо проанализировать эти эпизоды.
Игра была тяжелой, ведь болельщики сборной Украины неистово поддерживали свою команду. Порой было такое ощущение, что мы играем не дома, а на выезде», — заявил Гашек.
Видеообзор матча Чехия – Украина – 3:2
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