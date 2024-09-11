Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кто стал лучшим? Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Чехией
Лига наций
11 сентября 2024, 01:14 | Обновлено 11 сентября 2024, 01:15
673
0

Кто стал лучшим? Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Чехией

Наивысший балл за поединок против чехов (2:3) во 2-м туре Лиги наций получил Забарный

11 сентября 2024, 01:14 | Обновлено 11 сентября 2024, 01:15
673
0
Кто стал лучшим? Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки.

Лучшим в составе национальной команды Украины стал центральный защитник Илья Забарный – 7.4. Высокие показатели также и у Виктора Цыганкова (7.1) и Михаила Мудрика (7.2).

Авторы забитых мячей Георгий Судаков и Владислав Ванат получили по 6.9 баллов.

Лучшим игроком матча был признан Павел Шульц (7.8), на счету которого два гола.

Оценки WhoScored за матч Чехия – Украина (3:2)

По теме:
ВИДЕО. Петраков с Арменией в большинстве опозорился в матче Лиги наций
Гашек прокомментировал победу над сборной Украиной в матче Лиги наций
Зинченко обратился к болельщикам с одной просьбой после поражения сборной
оценки WhoScored Илья Забарный Михаил Мудрик Виктор Цыганков Владислав Ванат Георгий Судаков сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков Источник: WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Бокс | 10 сентября 2024, 11:46 0
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Бывший абсолютный чемпион мира считает, что Тайсон может вернуться и победить

Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Футбол | 10 сентября 2024, 19:04 38
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб
Экс-кипер сборной Украины U-21 переплыл Тису и перешел в белорусский клуб

Известно, как Шелихов покинул территорию Украины

Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Футбол | 10.09.2024, 23:41
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Второе поражение подряд. Украина в Лиге наций уступила и Чехии
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 10.09.2024, 06:40
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026
Футбол | 11.09.2024, 01:45
Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026
Перфоманс Хамеса. Колумбия взяла реванш у Аргентины в квалификации ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он точно его нокаутирует». Амир Хан назвал победителя реванша Усик – Фьюри
10.09.2024, 10:07 1
Бокс
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
«Этого было мало». Джошуа назвал самое болезненное поражение в карьере
10.09.2024, 08:42
Бокс
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
Легендарный Майк Тайсон назвал боксера, который сможет нокаутировать любого
10.09.2024, 07:10
Бокс
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
09.09.2024, 08:11 7
Футбол
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
09.09.2024, 18:11 19
Футбол
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
«Он его нокаутирует». Чисора дал прогноз на бой Усика и Фьюри
10.09.2024, 18:20
Бокс
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
Перес в шоке? Принципиальный соперник Реала – фаворит на подписание Лунина
10.09.2024, 10:39 18
Футбол
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
09.09.2024, 05:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем