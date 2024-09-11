Кто стал лучшим? Известны оценки игроков сборной Украины за матч с Чехией

10 сентября прошел матч 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Чехии и Украины.

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Поединок состоялся на стадионе Fortuna Arena. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 2:3.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил игрокам оценки.

Лучшим в составе национальной команды Украины стал центральный защитник Илья Забарный – 7.4. Высокие показатели также и у Виктора Цыганкова (7.1) и Михаила Мудрика (7.2).

Авторы забитых мячей Георгий Судаков и Владислав Ванат получили по 6.9 баллов.

Лучшим игроком матча был признан Павел Шульц (7.8), на счету которого два гола.

Оценки WhoScored за матч Чехия – Украина (3:2)