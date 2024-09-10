Латвийцы минимально победили Фарерские острова в Лиге наций
Гол удалось забить только в середине второго тайма
Сегодня в 19:00 состоялся матч 2-го раунда Лиги наций между сборными Латвии и Фарерских островов.
Матч проходил в Риге на «Стадион Сконто».
Сборная Латвии одержала минимальную победу над Фарерскими островами. Единственный гол на счету нападающего Ренарса Варславанса.
Латвия – Фарерские острова – 1:0
Голы: Варславанс, 64
Латвия: Матревицс, Балодис, Юрковскис, Тоберс, Варславанс, (Мельникс, 80), Цыганикс, Савальекс, Савельевс, Зеленковс, (Вапне, 80), Икауниекс, (Яунземс, 90+2), Гутковскис, (Улдрикис, 72)
Фарерские острова: Рейнатред, Давидсен, Эдмунсон, Чуквуди, Даниэльсен, (Кнудсен, 83), Ватнгамар, Серенсен, Ольсен, (Петерсен, 83) Ватнгамар, (Жустинсен, 46), Юнсен, Эдмунссон, (Миккельсон, 46)
Предупреждение: Петерсен, 90+4
События матча
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