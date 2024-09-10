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Лига наций УЕФА. Лига C
Латвия
10.09.2024 19:00 – FT 1 : 0
Фарерские острова
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Лига наций
10 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:48
79
0

Латвийцы минимально победили Фарерские острова в Лиге наций

Гол удалось забить только в середине второго тайма

10 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 10 сентября 2024, 22:48
79
0
Латвийцы минимально победили Фарерские острова в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Латвия

Сегодня в 19:00 состоялся матч 2-го раунда Лиги наций между сборными Латвии и Фарерских островов.

Матч проходил в Риге на «Стадион Сконто».

Сборная Латвии одержала минимальную победу над Фарерскими островами. Единственный гол на счету нападающего Ренарса Варславанса.

Латвия – Фарерские острова – 1:0

Голы: Варславанс, 64

Латвия: Матревицс, Балодис, Юрковскис, Тоберс, Варславанс, (Мельникс, 80), Цыганикс, Савальекс, Савельевс, Зеленковс, (Вапне, 80), Икауниекс, (Яунземс, 90+2), Гутковскис, (Улдрикис, 72)

Фарерские острова: Рейнатред, Давидсен, Эдмунсон, Чуквуди, Даниэльсен, (Кнудсен, 83), Ватнгамар, Серенсен, Ольсен, (Петерсен, 83) Ватнгамар, (Жустинсен, 46), Юнсен, Эдмунссон, (Миккельсон, 46)

Предупреждение: Петерсен, 90+4

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Ренарс Варславанс (Латвия).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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