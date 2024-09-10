Ребров после Албании: Зинченко левый фулбек. Александр – в центре на Чехию
10 сентября сине-желтые попробуют исправиться за поражение албанцам на старте Лиги наций
10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.
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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Александр Зинченко, который на клубном уровне выступает за Арсенал, попал в стартовый состав сине-желтых и сыграет в центре поля.
Забавно, но после поединка с Албанией (1:2), наставник украинской команды Сергей Ребров во флеш-интервью заявил, что он рассчитывает на Зинченко на позиции левого защитника. Напомним, Александр не попал в старт на встречу с албанцами и вышел на поле только на 81-й минуте.
В сборной Украины Зинченко зачастую играл в центре, но в составе канониров он выступает слева в защите.
Стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии:
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у сбУ нет десятки.
ни Судаков, ни Шапаренко, ни Пихаленок не подходят.
Сегодня решили попробовать Шапаренко. Не думаю, что из этого получится что то хорошее. А на место шапаренко поставили Зинченко. Хотя по мне это родная позиция Судакова.