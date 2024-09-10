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  4. Ребров после Албании: Зинченко левый фулбек. Александр – в центре на Чехию
Лига наций
10 сентября 2024, 21:25 |
517
2

Ребров после Албании: Зинченко левый фулбек. Александр – в центре на Чехию

10 сентября сине-желтые попробуют исправиться за поражение албанцам на старте Лиги наций

10 сентября 2024, 21:25 |
517
2
Ребров после Албании: Зинченко левый фулбек. Александр – в центре на Чехию
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Сергей Ребров

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Александр Зинченко, который на клубном уровне выступает за Арсенал, попал в стартовый состав сине-желтых и сыграет в центре поля.

Забавно, но после поединка с Албанией (1:2), наставник украинской команды Сергей Ребров во флеш-интервью заявил, что он рассчитывает на Зинченко на позиции левого защитника. Напомним, Александр не попал в старт на встречу с албанцами и вышел на поле только на 81-й минуте.

В сборной Украины Зинченко зачастую играл в центре, но в составе канониров он выступает слева в защите.

Стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии:

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Александр Зинченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Это чтоб запутать соперника, он ждет Зинченко левым защитником, а тут хоба - в центре. Никто не ожидал!!
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+1
Gargantua81
не придирайтесь. все прекрасно знают портфолио Зинченко и историю его амплуа на поле.
у сбУ нет десятки. 
ни Судаков, ни Шапаренко, ни Пихаленок не подходят.
Сегодня решили попробовать Шапаренко. Не думаю, что из этого получится что то хорошее. А на место шапаренко поставили Зинченко. Хотя по мне это родная позиция Судакова.
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0
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