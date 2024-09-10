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Лига наций
10 сентября 2024, 20:35 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:44
9387
79

Кто капитан? Ребров назвал состав сборной Украины на матч с Чехией

10 сентября сине-желтые сыграют против чехов во 2-м туре Лиги наций 2024/25

10 сентября 2024, 20:35 | Обновлено 10 сентября 2024, 21:44
9387
79
Кто капитан? Ребров назвал состав сборной Украины на матч с Чехией

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. В 1-м туре украинцы уступили албанцам 1:2, а чехи проиграли грузинам 1:4.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды. Капитанскую повязку получил Андрей Ярмоленко.

Сыграет ли Мудрик? Ребров назвал состав сборной Украины на матч с Чехией

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Мудрик, Ванат.

Запас: Бущан, Лунин, Конопля, Бондар, Таловеров, Кабаев, Малиновский, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихаленок

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сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций стартовые составы Сергей Ребров
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 79
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inspekcha85
Чего он этого Пихалёнка прячет,вызвал --дай шанс.Когда если не сейчас ,не на отборе же на ЧМ
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+7
Vovan78
Ну можна дивитись молодіжку. Ванат в основі це вже повний пі..дець! Ребров пробиває чергове дно! Чим можна аргументувати цей вибір? Мабуть це відомо тільки Реброву. Вже краще б грали в п‘ять півзахисників ніж так.
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+7
Показать Скрыть 3 ответа
Boodya
Невже Судаков не заслужив місце в основі? Та це ж неможливо
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+5
Gargantua81
менять надо не состав а тактику
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
TarasTaras94
Заміни є - логічно. Прибрати з поля Циганкова, який прийняв участь ледь не у кожній гострій комбінації - не логічно. Випустити Степаненко бо Бражко провів не найкращий матч наче б то логічно, але головна  проблема збірної була аж ніяк не в опорці, а у стерильності при великій кількості володіння. У цьому Степаненко помічник? - авжеж ні
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+5
Pavel_i_CO
Судячи з коментарів, недобиті лугандони вболівають проти України в кожному матчі... Ці ждуни чекають, що тренером збірної стане зубав або орбу - легенди днонєтска
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+3
Перець
Чекаємо від Матвієнко привоза
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+3
Bualur
Більш логічно було б змінити схему, а не гравців тусувати пачками. Можливо, при іншій розстановці знайшлося б місце Малиновському, були б і удари по воротах.
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
А Мегого показывает что по статистике Судаков хорошо сыграл с Албанией...
Кто это считал? ну правда..
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+2
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
З одного боку Тимчик і Степаненко на фарт. А з іншого боку не розумію виходу саме Мудрика та Ярмоленко в старті. Ну и Пихаленка надо было сразу
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+2
дыряво с пердя🤣
Бревноленко 🌲 порешает 
 
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+2
Likarua
Виглядає на те що в Реброва паніка. Де логіка? Ванат в Динамо не витягує, а його в збірну!? Посилаємо запит в Всесвіт , щоб  наперекір усьому, ми перемогли!  
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
alex55
матвиенко в старте. когда уже этого калеку уберут.
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+1
Diesel
Шановн, мій прогноз 3-0. Чехи розірвуть нас. Нехай буде так. Ребров на вихід. Краще так чи умовне 1-1 і далі мучатись з Грузинами. 
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+1
Lesovij7
Это что получается, если к довбика травма то он и за рому не сыграет ? Или он и играл за рому на уколах. Не очень хорошая новость 
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+1
Main
Ярмоленко уснет к 20-й минуте 
Вообще не верил в Степаненко хоть и Бражко провалил матч с албанцами
Мудрик будет бестолково бегать, Тимчик на другом фланге
Остальные - стоя смотреть этот позор
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+1
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FootFun1
Непонятно зачем Ярмоленко, при всем уважении к нему, он уже не тянет такие игры
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+1
Likarua
Однако... 
Ответить
+1
Burevestnik
не хвилюйтесь так !!! 
до літа в збірній з'явиться сила! - натуралізованих мінімум 6 бразильців із ШеДе!!! 
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0
u6464u
З таким складом вірить можно тільки в чудо, реброву видніше, от і дивимось .
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0
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