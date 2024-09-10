Кто капитан? Ребров назвал состав сборной Украины на матч с Чехией

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций также являются команды Албании и Грузии. В 1-м туре украинцы уступили албанцам 1:2, а чехи проиграли грузинам 1:4.

Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав команды. Капитанскую повязку получил Андрей Ярмоленко.

Сыграет ли Мудрик? Ребров назвал состав сборной Украины на матч с Чехией

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Мудрик, Ванат.

Запас: Бущан, Лунин, Конопля, Бондар, Таловеров, Кабаев, Малиновский, Яремчук, Судаков, Цыганков, Бражко, Пихаленок