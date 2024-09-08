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  4. РЕБРОВ: Почему так снова происходит? Потому что играем с сильным соперником
Лига наций
08 сентября 2024, 01:01 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:10
961
9

РЕБРОВ: Почему так снова происходит? Потому что играем с сильным соперником

Наставник сборной Украины – о сходстве матчей против Албании и Румынии

08 сентября 2024, 01:01 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:10
961
9
РЕБРОВ: Почему так снова происходит? Потому что играем с сильным соперником
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью прокомментировал поражение своих подопечных:

– Понимаю, что результатом вы неудовлетворены, а довольны ли игрой? Если да, то какими моментами, отрезками игры?

– Если мы неудовлетворены результатом – мы неудовлетворены игрой. Мы создавали некоторые моменты, но я считаю, что сегодня не было команды на поле.

Это тяжело, нужно смотреть всю игру, проанализировать ее. Мы играем через 3 дня. Мы недовольны результатом и игрой.

– На Евро было поражение в первом матче. Сейчас тоже. Видите ли вы что-нибудь общее с тем матчем? Почему так происходит второй раз подряд?

– Потому что мы играем против сильного соперника. Вот почему это происходит. Да, мы забили мяч, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили, это происходит в футболе.

Я не могу сейчас вам сказать, что это такой же матч. Сегодня мы пытались создавать моменты, мы сегодня не нанесли первый удар в створ ворот на 80-й минуте. Нам нужно готовиться, у нас мало времени и нужно выходить с другим настроением.

– В начале 2-го тайма команда забила гол, были моменты. О чем говорили в перерыве? Сравнивая с 1-м таймом, кажется, что вышла совсем другая команда.

– Я не считаю так. Мы пытались создавать моменты в 1-м тайме. Мы играли против дисциплинированного соперника, пытавшегося плотно и организованно обороняться. Было тяжело в 1-м тайме. Во 2-м забили гол, обрели уверенность. Были еще моменты.

– Зинченко не вышел в старте. Это тактическое решение? На какой позиции вы его видите в сборной?

– Левым защитником, – сказал Ребров в эфире MEGOGO.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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Комментарии 9
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pricolist
Згоден. Румунія і Албанія топові збірні і гра така не через те, що Ребров фізрук
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+6
Saar
Албанія? Так! Куди там до неї Італії, Іспанії чи Англії!...
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+2
Sergei Aalst
прогресс! первый удар уже не на 80 минуте ,а на 42! 
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0
Harun Bakircioğlu
Когда вы играете с сильным соперником, а это походу уже 95% сборных, то лучше футбол не смотреть и на спортивные сайты не заходить, чтоб не портить настроение себе. Ну спасибо за работу, бля.
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0
yurij-corotkoruchko.com.ua
С такой игрой очень близко приближается лига С
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0
spqr-te
Так виглядає наближення пенсії 👌
Ответить
0
Alehandro
Поверніть Петракова!) З ним навіть Вірменія краще грає)
Ответить
0
turist86
ДЕ ВИБАЧЕННЯ?
Ответить
0
TolsTIyELF
Потому что ты идиот. румыния на евро, иран на олимпиаде,  тут с албанией а также матчей с польшей - все проиграны из за схемы.
Бельгий и Германия - ничьи за счёт плотной обороны.
Словакия и Молдова - выиграли, но у словаков с трудом, и то там сулья подсудил.
Если ты системный тренер - то какого хрена ты берёшь в качестве базовой модели матчи, в которых не было результата?
Бери защитную схему, она должна стать основной, пять защей, два опорника и два быстрых напа. На основе это техники строй всю команду, она надёжная, тактика Спартанцев как никак. 
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-1
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