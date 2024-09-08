РЕБРОВ: Почему так снова происходит? Потому что играем с сильным соперником
Наставник сборной Украины – о сходстве матчей против Албании и Румынии
7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью прокомментировал поражение своих подопечных:
– Понимаю, что результатом вы неудовлетворены, а довольны ли игрой? Если да, то какими моментами, отрезками игры?
– Если мы неудовлетворены результатом – мы неудовлетворены игрой. Мы создавали некоторые моменты, но я считаю, что сегодня не было команды на поле.
Это тяжело, нужно смотреть всю игру, проанализировать ее. Мы играем через 3 дня. Мы недовольны результатом и игрой.
– На Евро было поражение в первом матче. Сейчас тоже. Видите ли вы что-нибудь общее с тем матчем? Почему так происходит второй раз подряд?
– Потому что мы играем против сильного соперника. Вот почему это происходит. Да, мы забили мяч, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили, это происходит в футболе.
Я не могу сейчас вам сказать, что это такой же матч. Сегодня мы пытались создавать моменты, мы сегодня не нанесли первый удар в створ ворот на 80-й минуте. Нам нужно готовиться, у нас мало времени и нужно выходить с другим настроением.
– В начале 2-го тайма команда забила гол, были моменты. О чем говорили в перерыве? Сравнивая с 1-м таймом, кажется, что вышла совсем другая команда.
– Я не считаю так. Мы пытались создавать моменты в 1-м тайме. Мы играли против дисциплинированного соперника, пытавшегося плотно и организованно обороняться. Было тяжело в 1-м тайме. Во 2-м забили гол, обрели уверенность. Были еще моменты.
– Зинченко не вышел в старте. Это тактическое решение? На какой позиции вы его видите в сборной?
– Левым защитником, – сказал Ребров в эфире MEGOGO.
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Бельгий и Германия - ничьи за счёт плотной обороны.
Словакия и Молдова - выиграли, но у словаков с трудом, и то там сулья подсудил.
Если ты системный тренер - то какого хрена ты берёшь в качестве базовой модели матчи, в которых не было результата?
Бери защитную схему, она должна стать основной, пять защей, два опорника и два быстрых напа. На основе это техники строй всю команду, она надёжная, тактика Спартанцев как никак.