РЕБРОВ: Почему так снова происходит? Потому что играем с сильным соперником

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью прокомментировал поражение своих подопечных:

– Понимаю, что результатом вы неудовлетворены, а довольны ли игрой? Если да, то какими моментами, отрезками игры?

– Если мы неудовлетворены результатом – мы неудовлетворены игрой. Мы создавали некоторые моменты, но я считаю, что сегодня не было команды на поле.

Это тяжело, нужно смотреть всю игру, проанализировать ее. Мы играем через 3 дня. Мы недовольны результатом и игрой.

– На Евро было поражение в первом матче. Сейчас тоже. Видите ли вы что-нибудь общее с тем матчем? Почему так происходит второй раз подряд?

– Потому что мы играем против сильного соперника. Вот почему это происходит. Да, мы забили мяч, получили уверенность, но, к сожалению, пропустили, это происходит в футболе.

Я не могу сейчас вам сказать, что это такой же матч. Сегодня мы пытались создавать моменты, мы сегодня не нанесли первый удар в створ ворот на 80-й минуте. Нам нужно готовиться, у нас мало времени и нужно выходить с другим настроением.

– В начале 2-го тайма команда забила гол, были моменты. О чем говорили в перерыве? Сравнивая с 1-м таймом, кажется, что вышла совсем другая команда.

– Я не считаю так. Мы пытались создавать моменты в 1-м тайме. Мы играли против дисциплинированного соперника, пытавшегося плотно и организованно обороняться. Было тяжело в 1-м тайме. Во 2-м забили гол, обрели уверенность. Были еще моменты.

– Зинченко не вышел в старте. Это тактическое решение? На какой позиции вы его видите в сборной?

– Левым защитником, – сказал Ребров в эфире MEGOGO.