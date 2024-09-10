Будет играть с Жиру. Лос-Анджелес подпишет футболиста, ушедшего из Шахтера

Клуб североамериканской MLS «Лос-Анджелес» близок к подписанию 29-летнего центрального защитника Марлона Сантоса, который до недавнего времени имел контракт с «Шахтером».

Накануне «Лос-Анджелес» в социальных сетях выложил ролик, которым анонсировал скорое подписание бразильского легионера, но не указал его имени.

«С пляжа Рио-де-Жанейро на пляж Лос-Анджелеса», – подписано видео.

Das praias do Rio de Janeiro para as praias de Los Angeles 🇧🇷 pic.twitter.com/0jJAAvauW5 — LAFC (@LAFC) September 10, 2024

По информации журналистов Тиагу Брандау и Бруно Оливейры, речь идет именно о подписании Марлона Сантоса, который сейчас находится в статусе свободного агента.

Марлон Сантос после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны воспользовался Annexe 7 ФИФА и сперва перешел в «Монцу», а затем играл на родине за «Флуминенсе».

Бразильский клуб хотел подписать с футболистом полноценный контракт, но Марлона не устроил размер зарплаты и он согласился перейти в «Аль-Айн». Однако в клубе из ОАЭ бразилец провалил медосмотр, вследствие чего сделка не состоялась и он был вынужден искать другие варианты.

В «Шахтер» Марлон Сантос перешел летом 2021 года из «Сассуоло» за 12 миллионов евро. Успел сыграть 22 официальных поединка за «горняков», являвшись ключевой фигурой в команде Роберто Де Дзерби.

Напомним, цвета «Лос-Анджелеса» ныне защищает звездный экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру.