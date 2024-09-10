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10 сентября 2024, 19:57 |
508
0

Сватали в Турцию, а оказался во Вьетнаме. Экс-хав Шахтера нашел новый клуб

Веллингтон Нем подписал контракт с «Бекамекс Биньзыонг»

10 сентября 2024, 19:57 |
508
0
Сватали в Турцию, а оказался во Вьетнаме. Экс-хав Шахтера нашел новый клуб
instagram.com/becamexbinhduongfc

32-летний бразильский вингер Веллингтон Нем, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», продолжит карьеру во Вьетнаме.

Футболист стал игроком тамошнего клуба «Бекамекс Биньзыонг», который в минувшем сезоне финишировал восьмым в элитарном дивизионе чемпионата Вьетнама.

В «Бекамекс Биньзыонг» Нем перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с мая, когда расторг контракт с венгерской «Кишвардой».

За «Шахтер» Веллингтон Нем выступал с 2013 по 2020 годы. Провел 75 матчей за «горняков», отличившись 12 голами и 8 ассистами.

Ранее СМИ писали, что подписать бразильца хочет турецкий «Сакарьяспор».

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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