Сватали в Турцию, а оказался во Вьетнаме. Экс-хав Шахтера нашел новый клуб

32-летний бразильский вингер Веллингтон Нем, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», продолжит карьеру во Вьетнаме.

Футболист стал игроком тамошнего клуба «Бекамекс Биньзыонг», который в минувшем сезоне финишировал восьмым в элитарном дивизионе чемпионата Вьетнама.

В «Бекамекс Биньзыонг» Нем перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с мая, когда расторг контракт с венгерской «Кишвардой».

За «Шахтер» Веллингтон Нем выступал с 2013 по 2020 годы. Провел 75 матчей за «горняков», отличившись 12 голами и 8 ассистами.

Ранее СМИ писали, что подписать бразильца хочет турецкий «Сакарьяспор».