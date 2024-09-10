Сватали в Турцию, а оказался во Вьетнаме. Экс-хав Шахтера нашел новый клуб
Веллингтон Нем подписал контракт с «Бекамекс Биньзыонг»
32-летний бразильский вингер Веллингтон Нем, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер», продолжит карьеру во Вьетнаме.
Футболист стал игроком тамошнего клуба «Бекамекс Биньзыонг», который в минувшем сезоне финишировал восьмым в элитарном дивизионе чемпионата Вьетнама.
В «Бекамекс Биньзыонг» Нем перешел на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с мая, когда расторг контракт с венгерской «Кишвардой».
За «Шахтер» Веллингтон Нем выступал с 2013 по 2020 годы. Провел 75 матчей за «горняков», отличившись 12 голами и 8 ассистами.
Ранее СМИ писали, что подписать бразильца хочет турецкий «Сакарьяспор».
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