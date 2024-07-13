Сакарьяспор начал переговоры с экс-вингером Шахтера

Клуб первой лиги турецкого футбола «Сакарьяспор» хочет усилиться бывшим вингером «Шахтера» Веллингтоном Немом, сообщает журналист Решат Джан Озбудак.

По его информации, руководство «Сакарьяспора» уже начало переговоры о переходе 32-летнего футболиста.

Веллингтон Нем в настоящий момент находится в статусе свободного агента. По завершении сезона-2023/24 бразилец покинул венгерскую «Кишварду», где провел всего несколько месяцев и сыграл 5 официальных поединков, в которых отличился 1 результативной передачей.

На контракте в «Шахтере» Веллингтон Нем был с 2013 по 2020 годы. За «горняков» сыграл 75 матчей (12 голов, 8 ассистов).