Сакарьяспор начал переговоры с экс-вингером Шахтера
Веллингтон Нем может перебраться в Турцию
Клуб первой лиги турецкого футбола «Сакарьяспор» хочет усилиться бывшим вингером «Шахтера» Веллингтоном Немом, сообщает журналист Решат Джан Озбудак.
По его информации, руководство «Сакарьяспора» уже начало переговоры о переходе 32-летнего футболиста.
Веллингтон Нем в настоящий момент находится в статусе свободного агента. По завершении сезона-2023/24 бразилец покинул венгерскую «Кишварду», где провел всего несколько месяцев и сыграл 5 официальных поединков, в которых отличился 1 результативной передачей.
На контракте в «Шахтере» Веллингтон Нем был с 2013 по 2020 годы. За «горняков» сыграл 75 матчей (12 голов, 8 ассистов).
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