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  4. Сакарьяспор начал переговоры с экс-вингером Шахтера
Турция
13 июля 2024, 15:56 |
182
0

Сакарьяспор начал переговоры с экс-вингером Шахтера

Веллингтон Нем может перебраться в Турцию

13 июля 2024, 15:56 |
182
0
Сакарьяспор начал переговоры с экс-вингером Шахтера
instagram.com/wellingtonem

Клуб первой лиги турецкого футбола «Сакарьяспор» хочет усилиться бывшим вингером «Шахтера» Веллингтоном Немом, сообщает журналист Решат Джан Озбудак.

По его информации, руководство «Сакарьяспора» уже начало переговоры о переходе 32-летнего футболиста.

Веллингтон Нем в настоящий момент находится в статусе свободного агента. По завершении сезона-2023/24 бразилец покинул венгерскую «Кишварду», где провел всего несколько месяцев и сыграл 5 официальных поединков, в которых отличился 1 результативной передачей.

На контракте в «Шахтере» Веллингтон Нем был с 2013 по 2020 годы. За «горняков» сыграл 75 матчей (12 голов, 8 ассистов).

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Веллингтон Нем Сакарьяспор Шахтер Донецк трансферы свободный агент чемпионат Турции по футболу
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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