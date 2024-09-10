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  4. Милан отказался от экс-хавбеков Ювентуса и Интера
Италия
10 сентября 2024, 16:11 |
504
0

Милан отказался от экс-хавбеков Ювентуса и Интера

«Россонери» могли подписать Миралема Пьянича или Дэви Классена

10 сентября 2024, 16:11 |
504
0
Милан отказался от экс-хавбеков Ювентуса и Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Миралем Пьянич

Серьезная травма Исмаэля Беннасера, который выбыл на три месяца, вынудила «Милан» выйти на рынок свободных агентов в поисках нового полузащитника.

По информации итальянских СМИ, «Милану» предложили услуги бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича, а также Дэви Классена, который провел прошлый сезон в миланском «Интере». Однако руководство «россонери» от обоих вариантов отказалось.

Ранее «Милан» также вел переговоры с Адриеном Рабьо, однако стороны не сумели договориться по финансовой стороне вопроса.

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Дэви Классен Миралем Пьянич Милан свободный агент трансферы трансферы Серии A Исмаэль Беннасер
Олег Дидух Источник: Tuttosport
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