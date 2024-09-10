Милан отказался от экс-хавбеков Ювентуса и Интера

Серьезная травма Исмаэля Беннасера, который выбыл на три месяца, вынудила «Милан» выйти на рынок свободных агентов в поисках нового полузащитника.

По информации итальянских СМИ, «Милану» предложили услуги бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича, а также Дэви Классена, который провел прошлый сезон в миланском «Интере». Однако руководство «россонери» от обоих вариантов отказалось.

Ранее «Милан» также вел переговоры с Адриеном Рабьо, однако стороны не сумели договориться по финансовой стороне вопроса.