Милан отказался от экс-хавбеков Ювентуса и Интера
«Россонери» могли подписать Миралема Пьянича или Дэви Классена
Серьезная травма Исмаэля Беннасера, который выбыл на три месяца, вынудила «Милан» выйти на рынок свободных агентов в поисках нового полузащитника.
По информации итальянских СМИ, «Милану» предложили услуги бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны» Миралема Пьянича, а также Дэви Классена, который провел прошлый сезон в миланском «Интере». Однако руководство «россонери» от обоих вариантов отказалось.
Ранее «Милан» также вел переговоры с Адриеном Рабьо, однако стороны не сумели договориться по финансовой стороне вопроса.
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