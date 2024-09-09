Милан на три месяца потерял хавбека
Беннасер получил травму в сборной Алжира
Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер получил травму в расположении сборной Алжира. По информации журналиста Даниэле Лонго, повреждение оказалось более серьезным, чем полагалось изначально.
Врачи прогнозируют, что восстановление Беннасера может занять три месяца, и в игру он вернется лишь в декабре текущего года.
В нынешнем сезоне Беннасер провел лишь один матч за «Милан» в Серии А. 26-летний алжирец был близок к переходу в Саудовскую Аравию, но трансфер сорвался из-за того, что «Милан» не договорился с Адриеном Рабьо.
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