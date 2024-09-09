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  4. Милан на три месяца потерял хавбека
Италия
09 сентября 2024, 10:21 |
277
0

Милан на три месяца потерял хавбека

Беннасер получил травму в сборной Алжира

09 сентября 2024, 10:21 |
277
0
Милан на три месяца потерял хавбека
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Беннасер

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер получил травму в расположении сборной Алжира. По информации журналиста Даниэле Лонго, повреждение оказалось более серьезным, чем полагалось изначально.

Врачи прогнозируют, что восстановление Беннасера может занять три месяца, и в игру он вернется лишь в декабре текущего года.

В нынешнем сезоне Беннасер провел лишь один матч за «Милан» в Серии А. 26-летний алжирец был близок к переходу в Саудовскую Аравию, но трансфер сорвался из-за того, что «Милан» не договорился с Адриеном Рабьо.

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Исмаэль Беннасер сборная Алжира по футболу Милан травма
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
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