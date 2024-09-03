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  4. Экс-хавбек Ювентуса отказался переходить в Милан
Италия
03 сентября 2024, 16:26 |
433
0

Экс-хавбек Ювентуса отказался переходить в Милан

Адриен Рабьо остается свободным агентом

03 сентября 2024, 16:26 |
433
0
Экс-хавбек Ювентуса отказался переходить в Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабьо, который с начала июля находится в статусе свободного агента, отклонил предложение «Милана». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Это вынудило «россонери» изменить свои трансферные планы. Теперь «Милан» не продаст в Саудовскую Аравию своего хавбека Исмаэля Беннасера.

В прошлом сезоне на счету Рабьо 5 голов и 3 ассиста в 35 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему хавбеку сборной Франции со стороны миланского «Интера».

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Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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