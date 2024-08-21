Интер может подписать экс-игрока Ювентуса и ПСЖ

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику сборной Франции Адриену Рабьо. Об этом сообщают французские СМИ.

Рабьо остается свободным агентом после того, как его контракт с «Ювентусом» истек в конце июня.

29-летний француз ищет клуб, с которым он мог бы сыграть в новом сезоне в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Среди тех вариантов, что сейчас есть на руках у Рабьо, только «Интер» может предложить ему такую возможность. Однако хавбеку придется существенно умерить свои аппетиты относительно зарплаты.