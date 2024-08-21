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Италия
21 августа 2024, 23:21 |
143
0

Интер может подписать экс-игрока Ювентуса и ПСЖ

Адриен Рабьо остается свободным агентом

21 августа 2024, 23:21 |
143
0
Интер может подписать экс-игрока Ювентуса и ПСЖ
УЕФА. Адриен Рабьо

Миланский «Интер» проявляет интерес к полузащитнику сборной Франции Адриену Рабьо. Об этом сообщают французские СМИ.

Рабьо остается свободным агентом после того, как его контракт с «Ювентусом» истек в конце июня.

29-летний француз ищет клуб, с которым он мог бы сыграть в новом сезоне в Лиге чемпионов и Клубном чемпионате мира. Среди тех вариантов, что сейчас есть на руках у Рабьо, только «Интер» может предложить ему такую возможность. Однако хавбеку придется существенно умерить свои аппетиты относительно зарплаты.

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Адриен Рабьо Интер Милан свободный агент
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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