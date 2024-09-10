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  4. Словения – Казахстан – 3:0. Хет-трик Шешко. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига B
Словения
09.09.2024 21:45 – FT 3 : 0
Казахстан
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Лига наций
10 сентября 2024, 02:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 03:31
60
0

Словения – Казахстан – 3:0. Хет-трик Шешко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций

10 сентября 2024, 02:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 03:31
60
0
Словения – Казахстан – 3:0. Хет-трик Шешко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Беньямин Шешко оформил хет-трик за Словению в матче против Казахстана (3:0).

В группе B3 лидируют Словения и Норвегия (по 4 очка).

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Словения – Казахстан – 3:0

Голы: Шешко, 23, 28, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
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Лига наций сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу Беньямин Шешко видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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