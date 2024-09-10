Вечером 9 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.

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Беньямин Шешко оформил хет-трик за Словению в матче против Казахстана (3:0).

В группе B3 лидируют Словения и Норвегия (по 4 очка).

Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября

21:45. Словения – Казахстан – 3:0

Голы: Шешко, 23, 28, 63

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