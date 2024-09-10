Лига наций10 сентября 2024, 02:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 03:31
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Словения – Казахстан – 3:0. Хет-трик Шешко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги наций
10 сентября 2024, 02:57 | Обновлено 10 сентября 2024, 03:31
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Вечером 9 сентября состоялись поединки 2-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Беньямин Шешко оформил хет-трик за Словению в матче против Казахстана (3:0).
В группе B3 лидируют Словения и Норвегия (по 4 очка).
Лига наций B. 2-й тур, 9 сентября
21:45. Словения – Казахстан – 3:0
Голы: Шешко, 23, 28, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (Словения).
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