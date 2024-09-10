Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не ПСЖ. Известно, какой именитый клуб хочет приобрести Забарного
Англия
10 сентября 2024, 00:15 |
1129
1

Не ПСЖ. Известно, какой именитый клуб хочет приобрести Забарного

«Тоттенхэм» – главный фаворит на трансфер украинца

10 сентября 2024, 00:15 |
1129
1
Не ПСЖ. Известно, какой именитый клуб хочет приобрести Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Илья Забарный подписал новый контракт с «Борнмутом» до лета 2029 года.

Однако украинский футболист может не доиграть до 2029 года за «Борнмут», ведь им интересуется более именитый клуб АПЛ. По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, футболистом активно интересуется «Тоттенхэм», который в ближайшее время может перейти к активным действиям. «Шпоры» следят за Забарным еще со времен его выступлений за «Динамо».

В этом сезоне Забарный отыграл за «Борнмут» три матча и голов не забивал. В прошлое трансферное окно украинцем интересовался «ПСЖ».

По теме:
Перес готовит €200 млн! Реал нацелился сразу на двух суперзвездных игроков
А был лидером. Игрок Полесья расторг контракт с клубом. Уедет за границу?
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала 20-летнего бразильца из Сан-Паулу
Илья Забарный трансферы АПЛ трансферы Тоттенхэм Борнмут
Дмитро Олійник Источник: YouTube
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Футбол | 09 сентября 2024, 18:11 19
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»

Журналист сомневается, что УПЛ пойдет на уступки

«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
Футбол | 09 сентября 2024, 08:11 5
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию

Юрий Вернидуб рассказал, что «горняки» предлагали доиграть матч без фанатов

Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Футбол | 09.09.2024, 14:12
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Футбол | 09.09.2024, 05:19
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций
Футбол | 10.09.2024, 00:05
Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций
Как Луческу спасся на 87-й. Румыния вырвала 3 очки у Литвы в Лиге наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dragon9
😂
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 23
Футбол
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
08.09.2024, 23:43 4
Футбол
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
ВИДЕО. Как дочь миллиардера проиграла финал US Open
08.09.2024, 12:40
Теннис
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
08.09.2024, 23:00 29
Футбол
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
08.09.2024, 07:21 31
Футбол
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
Известный коуч назвал двух игроков, из-за которых Украина проиграла Албании
09.09.2024, 08:41 10
Футбол
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
Ребров пояснил, почему сборная потерпела поражение в игре с Албанией
08.09.2024, 00:50 60
Футбол
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
09.09.2024, 00:51 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем