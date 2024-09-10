Не ПСЖ. Известно, какой именитый клуб хочет приобрести Забарного

Илья Забарный подписал новый контракт с «Борнмутом» до лета 2029 года.

Однако украинский футболист может не доиграть до 2029 года за «Борнмут», ведь им интересуется более именитый клуб АПЛ. По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, футболистом активно интересуется «Тоттенхэм», который в ближайшее время может перейти к активным действиям. «Шпоры» следят за Забарным еще со времен его выступлений за «Динамо».

В этом сезоне Забарный отыграл за «Борнмут» три матча и голов не забивал. В прошлое трансферное окно украинцем интересовался «ПСЖ».