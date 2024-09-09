10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

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Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

9 сентября подопечные Сергея Реброва провели открытую тренировку. К команде присоединился звездный вингер Михаил Мудрик, который пропустил встречу с Албанией из-за травмы. Как сообщил Ребров, Михаил сможет помочь сине-желтым в предстоящем матче против чехов.

ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией