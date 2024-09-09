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  4. ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией
Лига наций
09 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 09 сентября 2024, 20:11
1878
4

ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией

Михаил Мудрик сможет помочь команде в матче 2-го тура Лиги наций против чехов 10 сентября

09 сентября 2024, 20:05 | Обновлено 09 сентября 2024, 20:11
1878
4
ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией

10 сентября сборная Украины по футболу проведет матч второго раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Чехией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Fortuna Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

9 сентября подопечные Сергея Реброва провели открытую тренировку. К команде присоединился звездный вингер Михаил Мудрик, который пропустил встречу с Албанией из-за травмы. Как сообщил Ребров, Михаил сможет помочь сине-желтым в предстоящем матче против чехов.

ВИДЕО. Возвращение звезды. Сборная Украины провела тренировку перед Чехией

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видео тренировка Михаил Мудрик сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Зірка - це клуб з Кропивницького, а Мудрик - переоцінений гравець низького рівня якого пристроїли на величезну зарплату до великого клубу 
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+5
Test
Не зірки, а ЗВЕЗДУНИ....!!!
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+1
Nikos
Ви задрали яка він зірка, бігун безголовий на якому наварив грошенят Ахметушка. А через таких тупих недожурналістів аматорів вони і почувають себе ними. І саме ви винні в тому.
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+1
Saar
Повернення бігуна...надіявся, що Довбик, а не оце ..
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+1
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