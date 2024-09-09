Известно, сможет ли сыграть Мудрик в матче Чехия – Украина

23-летний украинский вингер Михаил Мудрик сможет помочь сборной Украины в матче 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 против команды Чехии.

Об этом на пресс-конференции 9 сентября заявил наставник сине-желтых Сергей Ребров:

«Сегодня Михаил тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки, которые в команде, готовы играть».

Мудрик пропустил первый поединок Украины против Албании 7 сентября из-за повреждения. Подопечные Реброва уступили албанцам 1:2, а Михаил получил критику за то, что после первого пропущенного гола спокойно ел орешки на трибунах стадиона.

Матч Украины против Чехии состоится в Праге во вторник, 10 сентября. Украинцы в одном квартете, помимо Чехии и Албании, также встретятся с Грузией.