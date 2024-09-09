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  4. Известно, сможет ли сыграть Мудрик в матче Чехия – Украина
Лига наций
09 сентября 2024, 19:47 |
1534
3

Известно, сможет ли сыграть Мудрик в матче Чехия – Украина

Сергей Ребров сообщил, что Михаил тренировался вместе с командой накануне поединка

09 сентября 2024, 19:47 |
1534
3
Известно, сможет ли сыграть Мудрик в матче Чехия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров и Михаил Мудрик

23-летний украинский вингер Михаил Мудрик сможет помочь сборной Украины в матче 2-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 против команды Чехии.

Об этом на пресс-конференции 9 сентября заявил наставник сине-желтых Сергей Ребров:

«Сегодня Михаил тренируется в общей группе. Насколько я вижу, есть микроповреждения, но все игроки, которые в команде, готовы играть».

Мудрик пропустил первый поединок Украины против Албании 7 сентября из-за повреждения. Подопечные Реброва уступили албанцам 1:2, а Михаил получил критику за то, что после первого пропущенного гола спокойно ел орешки на трибунах стадиона.

Матч Украины против Чехии состоится в Праге во вторник, 10 сентября. Украинцы в одном квартете, помимо Чехии и Албании, также встретятся с Грузией.

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Михаил Мудрик Сергей Ребров травма сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Чехия - Украина Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Ну значит доел орешки
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+1
antt
Неможливо без критики Мудрика. Але це неігрова критика тому можливо він себе може проявити з чехами як вийде. Гірше ніж албанцями зіграти буле важко бо будь які  знову нуль пунктів будуть власне узагальнювати перспективу збірної в ЛН. Тоді  вже вона не поможе вийти наприклад на мундіаль як у випадку на Євро- 2024. 
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0
Диванний Експерт
Днііл Агарков!!!  Інтригант ти наш…Знову початок «Відомо…» Це вся твоя креативність?
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0
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