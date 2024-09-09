ГЕЦКО: «На игроков сборной все меньше покупателей, а цена – падает»

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало подопечным Сергея Реброва достичь положительного результата на старте турнира – в игре с Албанией, и посоветовал, что может помочь нашим ребятам против чехов:

– Создается впечатление, что в матче с албанцами не было четкого плана на поединок, или игроки банально не выполнили установку. Ибо как еще оценить действия украинцев, когда в матче, где считались фаворитами, они нанесли первый удар по воротам соперника только перед перерывом. Более того, когда довольно случайно наши все же забили во втором тайме, то почему-то не позаботились о надежности тыла и уже через несколько минут поплатились, позволив сопернику в потасовке в штрафной восстановить паритет. На этом комедия ошибок не закончилась, потому что вскоре номинальные хозяева пропустили во второй раз.

– Действия кого из украинцев больше всего разочаровали?

– Знаете, проще сказать к кому меньше претензий – к Илье Забарному и Анатолию Трубину. Остальные - не оправдали надежд. Кстати, в украинской сборной продолжается процесс переоценки ценностей, который начался на недавнем Евро в Германии. На мой взгляд, освещение в прессе тех заоблачных ценников, которые «повесили» клубные боссы на тех же Григория Судакова, Николая Шапаренко и других лишь наносят вред. Я не собираюсь обсуждать стоят ли эти игроки тех миллионов, однако эти трансферные слухи изрядно препятствуют в тренировочном процессе, в настройке на поединки. В итоге, после каждого такого неудачного матча, как с албанцами, на наших игроков все меньше покупателей, а цена на них стремительно падает. Такові реалии: свою профпригодность надо доказывать на футбольном поле.

– В поединке с албанцами неприятно удивили позиционными ошибками при розыгрыше стандартных положений. Могли пропустить еще больше, если бы в нескольких эпизодах не выручил вратарь Анатолий Трубин после подач угловых. Как такого избежать в игре с чехами?

– Если мы отдадим инициативу чехам, то они обязательно забьют после верховых подач. Поэтому нам надо действовать первым номером, играть низом, пользоваться разрезными пасами. У украинцев хватает скоростных игроков, которые могут убежать от преследователей.

На прошлой неделе грузины доказали, что оборона чехов - проходная, так почему бы и нам завтра не заставить их ошибаться. Да, для этого не обойтись без ротаций в составе, в конце концов, и мотивация у подопечных Сергея Реброва должна быть выше. Иначе переоценка ценностей будет продолжаться, – рассказал Гецко.

Ранее защитник сборной Украины Ефим Конопля вспомнил поражение 1:2 от Албании в Лиге наций.