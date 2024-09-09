Ефим КОНОПЛЯ: «Мы превосходили Албанию вплоть до стандарта»

Защитник сборной Украины Ефим Конопля вспомнил поражение 1:2 от Албании в Лиги наций:

«Я считаю, что мы превосходили соперника на протяжении всего времени вплоть до этого стандарта (после которого был пропущен первый гол, – прим.). Стандарт внес свои коррективы. После него мы как будто оправились, но все равно пропустили с контратаки. Мы нанесли больше ударов по воротам, больше владели мячом и контролировали игру, но футбол состоит из моментов. Несколько моментов – и, к сожалению, мы проиграли.

Мой гол? Я знал, что Виталий Миколенко очень хорошо подает. Я ждал, что, возможно, мяч дойдет до дальней стойки. Повезло, что так хорошо попал. Вратарь не ждал, был неудобный удар. Рад, конечно, что забил, но это просто гол, потому что он не помог команде».