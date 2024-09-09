ЯРМОЛЮК: «С Северной Ирландией будем диктовать игру на своих условиях»
Украинскую молодежку ожидает важный матч в квалификации Евро-2025 U-21
10 сентября молодежная сборная Украины проведет поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 против команды Северной Ирландии.
В предыдущем матче 6 сентября украинская команда в Риге одолела Сербию (2:1).
Об этой встрече и ходе подготовки к противостоянию с Северной Ирландией рассказал полузащитник Егор Ярмолюк:
«Я счастлив победить, взять три очка и двигаться дальше. Соперник нас не удивил, мы ведь пытаемся играть в свой футбол и диктовать собственный темп игры.
Ничья англичан облегчит нашу ситуацию в группе, но мы рассчитываем только на себя. С Северной Ирландией также надеемся продемонстрировать свою игру на своих условиях. Мы готовы к борьбе».
Поединок отбора к Евро-2025 U-21 между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет в Баллимине 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.
ЯРМОЛЮК: «С Северной Ирландией будем диктовать игру на своих условиях»
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