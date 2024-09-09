10 сентября молодежная сборная Украины проведет поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 против команды Северной Ирландии.

В предыдущем матче 6 сентября украинская команда в Риге одолела Сербию (2:1).

Об этой встрече и ходе подготовки к противостоянию с Северной Ирландией рассказал полузащитник Егор Ярмолюк:

«Я счастлив победить, взять три очка и двигаться дальше. Соперник нас не удивил, мы ведь пытаемся играть в свой футбол и диктовать собственный темп игры.

Ничья англичан облегчит нашу ситуацию в группе, но мы рассчитываем только на себя. С Северной Ирландией также надеемся продемонстрировать свою игру на своих условиях. Мы готовы к борьбе».

Поединок отбора к Евро-2025 U-21 между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет в Баллимине 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

ЯРМОЛЮК: «С Северной Ирландией будем диктовать игру на своих условиях»