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Молодежные турниры
09 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:24
95
0

ЯРМОЛЮК: «С Северной Ирландией будем диктовать игру на своих условиях»

Украинскую молодежку ожидает важный матч в квалификации Евро-2025 U-21

09 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 09 сентября 2024, 13:24
95
0
ЯРМОЛЮК: «С Северной Ирландией будем диктовать игру на своих условиях»
УАФ

10 сентября молодежная сборная Украины проведет поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21 против команды Северной Ирландии.

В предыдущем матче 6 сентября украинская команда в Риге одолела Сербию (2:1).

Об этой встрече и ходе подготовки к противостоянию с Северной Ирландией рассказал полузащитник Егор Ярмолюк:

«Я счастлив победить, взять три очка и двигаться дальше. Соперник нас не удивил, мы ведь пытаемся играть в свой футбол и диктовать собственный темп игры.

Ничья англичан облегчит нашу ситуацию в группе, но мы рассчитываем только на себя. С Северной Ирландией также надеемся продемонстрировать свою игру на своих условиях. Мы готовы к борьбе».

Поединок отбора к Евро-2025 U-21 между сборными Северной Ирландии и Украины пройдет в Баллимине 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.

ЯРМОЛЮК: «С Северной Ирландией будем диктовать игру на своих условиях»

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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