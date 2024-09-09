Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
Украина. Премьер лига
09 сентября 2024, 08:11 |
1219
1

«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию

Юрий Вернидуб рассказал, что «горняки» предлагали доиграть матч без фанатов

09 сентября 2024, 08:11 |
1219
1
«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о ситуации с перенесенным матчем 5-го тура Украинской Премьер-лиги между криворожским клубом и донецким «Шахтером»:

«Клубы хотели доигрывать матч, а делегат и судьи были против? Да, да. Они говорили, что подпишете и в 21:00 начнем. Я понимал, что если мы в 21:00 не начнем, то эта сирена еще будет минимум час. Я сказал, что я не буду подписывать, решайте с «Шахтером». Потому что потом скажут снова, что Вернидуб там что-то задумал. А потом в девять часов подошли делегат и судья и сказали, что давайте подпишем.

«Шахтер» хотел доигрывать, здесь вопросов нет. Чего я буду врать. Я сказал, что сирена не выключится, разве что после 10-ти, но уже не успеем доиграть 40 минут. У нас в Кривом Роге в 11-й уже комендантский час, ни вы не выедете, никто.

Было предложение без людей доигрывать, но как без людей? Если люди стоят и ждут, ну что мы им скажем? «Сделайте объявление чтобы они ушли, а мы если будем доигрывать, то без болельщиков». Ну мы на это не были согласны. В 22:12 выключилась первая тревога, в 22:25 она снова включилась и в 22:45 она снова выключилась. Ну мы точно не доиграли бы».

Напомним, проведение матча «Кривбасс» – «Шахтер» было запланировано на 1 сентября 2024 года. Игра началась в 18:00 по киевскому времени, но на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» (гол забил Степаненко) поединок пришлось прервать из-за воздушной тревоги. Впоследствии было принято решение о доигровке матча в другую дату.

По теме:
Новая партия «200-х» окупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк перенос матчей Украинская Премьер-лига доигрывание матча российско-украинская война Кривбасс - Шахтер Юрий Вернидуб
Дмитро Вербинський Источник: Вацко Live
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Футбол | 09 сентября 2024, 07:40 4
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал
Новый вариант. Зидан может вскоре возглавить легендарный клуб. Это не Реал

Француза сватают в «Манчестер Юнайтед»

«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Футбол | 08 сентября 2024, 16:57 14
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины

Эксперт уверен, что нынешний наставник сине-желтых доработает свой контракт до конца

Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Футбол | 08.09.2024, 18:50
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Футбол | 09.09.2024, 07:10
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Не Роналду, не Пеле. Назван лучший игрок в истории футбола
Турция – Исландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 09.09.2024, 06:51
Турция – Исландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Турция – Исландия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Днонэтскіє завжди були "пріспасоблєнікамі"... Хитрі ледарі, які намагаються все робити так, як тільки їм вигідно
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
ФОТО. Лица Зинченко и Малиновского перед заменой в матче Украина – Албания
08.09.2024, 07:34 8
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
Медальный зачет Паралимпиады. Украина вышла на 7-е место, опередив Францию
08.09.2024, 07:23
Олимпийские игры
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
Пегула прокомментировала поражение от Соболенко в финале US Open
08.09.2024, 10:40
Теннис
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
Старт в Лиге наций провалили. Сборная Украины проиграла Албании
07.09.2024, 23:44 341
Футбол
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
08.09.2024, 07:01 7
Футбол
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха
07.09.2024, 14:03 4
Бокс
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
08.09.2024, 07:21 31
Футбол
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем