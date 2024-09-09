«Чего врать». В Кривбассе раскрыли предложение Шахтера по доигрыванию

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о ситуации с перенесенным матчем 5-го тура Украинской Премьер-лиги между криворожским клубом и донецким «Шахтером»:

«Клубы хотели доигрывать матч, а делегат и судьи были против? Да, да. Они говорили, что подпишете и в 21:00 начнем. Я понимал, что если мы в 21:00 не начнем, то эта сирена еще будет минимум час. Я сказал, что я не буду подписывать, решайте с «Шахтером». Потому что потом скажут снова, что Вернидуб там что-то задумал. А потом в девять часов подошли делегат и судья и сказали, что давайте подпишем.

«Шахтер» хотел доигрывать, здесь вопросов нет. Чего я буду врать. Я сказал, что сирена не выключится, разве что после 10-ти, но уже не успеем доиграть 40 минут. У нас в Кривом Роге в 11-й уже комендантский час, ни вы не выедете, никто.

Было предложение без людей доигрывать, но как без людей? Если люди стоят и ждут, ну что мы им скажем? «Сделайте объявление чтобы они ушли, а мы если будем доигрывать, то без болельщиков». Ну мы на это не были согласны. В 22:12 выключилась первая тревога, в 22:25 она снова включилась и в 22:45 она снова выключилась. Ну мы точно не доиграли бы».

Напомним, проведение матча «Кривбасс» – «Шахтер» было запланировано на 1 сентября 2024 года. Игра началась в 18:00 по киевскому времени, но на 50-й минуте при счете 1:0 в пользу «горняков» (гол забил Степаненко) поединок пришлось прервать из-за воздушной тревоги. Впоследствии было принято решение о доигровке матча в другую дату.