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  4. «Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Лига наций
08 сентября 2024, 16:57 | Обновлено 08 сентября 2024, 17:06
1855
1

«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины

Эксперт уверен, что нынешний наставник сине-желтых доработает свой контракт до конца

08 сентября 2024, 16:57 | Обновлено 08 сентября 2024, 17:06
1855
1
«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко, а ныне эксперт, высказался о будущем Сергея Реброва на посту главного тренера сине-желтых:

– Ребров после матча сказал, что на поле не было команды, но почему тренер ни разу не взял вину на себя? Разве он не отвечает за команду?

– Это уже к нему вопрос. У нас Фоменко так любил говорить, царство ему небесное. Он тоже считал, что виновата всегда команда, но только не тренер.

– Как думаете, после неудачи на Евро и провального матча с Албанией, Ребров доработает свой трехлетний контракт со сборной?

– Они же друзья с Шевченко, поэтому, наверное, доработают. Хотя если его начнут критиковать все подряд, то может и не доработать. Но тогда придется платить неустойку, а я не знаю, есть ли у УАФ на это деньги. Я думаю, что Ребров доработает контракт.

– Чего ждете от матча с Чехией?

– Здесь уже отступать некуда. Если их грузины уверенно обыграли, то, может быть, и мы обыграем. Посмотрим. Сейчас не хочу гадать, – рассказал Леоненко.

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Виктор Леоненко сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций Сергей Ребров Андрей Шевченко
Даниил Агарков Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Володимир
А сам Ребров розуміє що не дотягує до тренера збірної, не йде йому керувати цим шапіто, після Чехії сам піде.
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