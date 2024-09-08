«Они друзья». Леоненко пояснил, почему Ребров не уйдет из сборной Украины

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи бывший игрок киевского Динамо Виктор Леоненко, а ныне эксперт, высказался о будущем Сергея Реброва на посту главного тренера сине-желтых:

– Ребров после матча сказал, что на поле не было команды, но почему тренер ни разу не взял вину на себя? Разве он не отвечает за команду?

– Это уже к нему вопрос. У нас Фоменко так любил говорить, царство ему небесное. Он тоже считал, что виновата всегда команда, но только не тренер.

– Как думаете, после неудачи на Евро и провального матча с Албанией, Ребров доработает свой трехлетний контракт со сборной?

– Они же друзья с Шевченко, поэтому, наверное, доработают. Хотя если его начнут критиковать все подряд, то может и не доработать. Но тогда придется платить неустойку, а я не знаю, есть ли у УАФ на это деньги. Я думаю, что Ребров доработает контракт.

– Чего ждете от матча с Чехией?

– Здесь уже отступать некуда. Если их грузины уверенно обыграли, то, может быть, и мы обыграем. Посмотрим. Сейчас не хочу гадать, – рассказал Леоненко.