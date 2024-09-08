СИЛВИНЬО: «Украина – сильный соперник, технические игроки. Ключевая победа»
Главный тренер сборной Албании прокомментировал победу над сине-желтыми (2:1)
7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
После завершения встречи главный тренер албанской команды Силвиньо прокомментировал победу своих подопечных:
«Очень важна победа, над которой тяжело было работать. Суметь переломить ход матча – на это была небольшая надежда, особенно на таком уровне. Украина – сильный соперник с техническими игроками. Однако мы провели хороший поединок, возможно, провалив только начало второго тайма.
Что касается будущих выступлений в этой Лиге наций, то, считаю, эта победа была ключевой, хотя и Грузия, и Чехия тоже сильные команды», — заявил Силвиньо.
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