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  4. СИЛВИНЬО: «Украина – сильный соперник, технические игроки. Ключевая победа»
Лига наций
08 сентября 2024, 16:01 |
379
1

СИЛВИНЬО: «Украина – сильный соперник, технические игроки. Ключевая победа»

Главный тренер сборной Албании прокомментировал победу над сине-желтыми (2:1)

08 сентября 2024, 16:01 |
379
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СИЛВИНЬО: «Украина – сильный соперник, технические игроки. Ключевая победа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Силвиньо

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер албанской команды Силвиньо прокомментировал победу своих подопечных:

«Очень важна победа, над которой тяжело было работать. Суметь переломить ход матча – на это была небольшая надежда, особенно на таком уровне. Украина – сильный соперник с техническими игроками. Однако мы провели хороший поединок, возможно, провалив только начало второго тайма.

Что касается будущих выступлений в этой Лиге наций, то, считаю, эта победа была ключевой, хотя и Грузия, и Чехия тоже сильные команды», — заявил Силвиньо.

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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ALKOSruLKA
коли перекладаєте з лаптеногого язика, то 2гу літеру прізвища тренера Албанії потрібно змінювати
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