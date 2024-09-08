СИЛВИНЬО: «Украина – сильный соперник, технические игроки. Ключевая победа»

7 сентября состоялся матч первого тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Албании. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

После завершения встречи главный тренер албанской команды Силвиньо прокомментировал победу своих подопечных:

«Очень важна победа, над которой тяжело было работать. Суметь переломить ход матча – на это была небольшая надежда, особенно на таком уровне. Украина – сильный соперник с техническими игроками. Однако мы провели хороший поединок, возможно, провалив только начало второго тайма.

Что касается будущих выступлений в этой Лиге наций, то, считаю, эта победа была ключевой, хотя и Грузия, и Чехия тоже сильные команды», — заявил Силвиньо.