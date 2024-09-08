Титулованный тренер детально объяснил, почему Довбик не заиграет в Роме

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, сильно ли сказалась потеря Михаила Мудрика и Артема Довбика на игре национальной команды в матче Лиги наций против Албании (1:2).

– Нет. С ними бы было то же самое. Ну, что Мудрик? Скажите мне, где он? Мудрик уже два года в «Челси», а играет только на скамейке запасных. А Довбику повезло в «Жироне», потому что там были хорошие, скоростные фланги, которые снабжали его передачами. В «Роме» такого нет. Не заиграет там Довбик. В римском клубе скоро поймут, кого они купили, ведь он не может забивать без поддержки с флангов.

Центральный нападающий в современном футболе должен двигаться влево, вправо, играть на рывках. А Довбик не умеет даже оторваться от своего защитника. Он может только в середине играть за счет своих габаритов и отдавать в одно касание. Я не видел, чтобы Довбик открывался, принимал, делал обманные движения, – сказал Сабо.

В этом сезоне Довбик сыграл 3 матча за итальянский клуб, результативными действиями не отметился.