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  4. Раскрыты детали травмы Довбика. Известно, когда он может вернуться на поле
Италия
05 сентября 2024, 14:37 |
1787
3

Раскрыты детали травмы Довбика. Известно, когда он может вернуться на поле

Артем получил травму в матче «Ювентус» – «Рома»

05 сентября 2024, 14:37 |
1787
3
Раскрыты детали травмы Довбика. Известно, когда он может вернуться на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В четверг, 5 сентября 2024 года, стало известно, что нападающий римской «Ромы» Артем Довбик из-за травмы пропустит сентябрьские матчи национальной сборной Украины в Лиге наций.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, 27-летний футболист получил повреждение еще в матче 3-го тура Серии А против «Ювентуса» (0:0).

В ближайшее время Артем вернется в Италию, где пройдет медобследование. Сейчас его травма не выглядит серьезной и ожидается, что он сможет принять участие в следующем матче «Ромы» – против «Дженоа» 15 сентября.

Сборная Украины в сентябре проведет 2 игры в Лиге наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).

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Ювентус Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Ювентус - Рома травма Дженоа - Рома сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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KIEWADIM
Травма iм Ракицького?)
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-1
zelc006
Навіщо то дерево  у збірній?
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-3
Alehandro
Тобто чувак приїхав до Збірної, тут "згадав", що він, виявляється, травмований і полетів назад, але за тиждень він знов про травму "забуде" і буде в нормі... норм варіант)
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-4
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