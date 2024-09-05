Раскрыты детали травмы Довбика. Известно, когда он может вернуться на поле

В четверг, 5 сентября 2024 года, стало известно, что нападающий римской «Ромы» Артем Довбик из-за травмы пропустит сентябрьские матчи национальной сборной Украины в Лиге наций.

По информации итальянского издания La Gazzetta dello Sport, 27-летний футболист получил повреждение еще в матче 3-го тура Серии А против «Ювентуса» (0:0).

В ближайшее время Артем вернется в Италию, где пройдет медобследование. Сейчас его травма не выглядит серьезной и ожидается, что он сможет принять участие в следующем матче «Ромы» – против «Дженоа» 15 сентября.

Сборная Украины в сентябре проведет 2 игры в Лиге наций: против Албании (07.09) и Чехии (10.09).