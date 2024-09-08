Сестры Колб стали финалистками турнира ITF в Австрии

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб стали финалистками турнира ITF W75 в Вене (Австрия).

В матче за титул Надя и Марина, посеянные под четвертым номером, уступили второй сеяной паре Эмили Эпплтон / Эстель Каскино (Великобритания/Франция)

Вена. Финал

Надежда Колб / Марина Колб – Эмили Эпплтон / Эстель Каскино – 4:6, 6:7(1)

За последний месяц сестры Колб провели четвертый парный финал на турнирах ITF, но ни разу не выиграли.

Это был 35-й парный финал на уровне ITF для сестер Колб, на их счету 10 титулов.