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Лига наций УЕФА. Лига C
Фарерские острова
07.09.2024 16:00 – FT 1 : 1
Северная Македония
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Лига наций
08 сентября 2024, 02:58 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:03
114
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Разгром от Петракова. Армения забила четыре гола Латвии

Состоялись два матча в группе С4 Лиги наций

08 сентября 2024, 02:58 | Обновлено 08 сентября 2024, 03:03
114
0
Разгром от Петракова. Армения забила четыре гола Латвии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Состоялись два матча в 4 группе дивизиона С Лиги наций. Сборная Армении, возглавляемая украинским тренером Александром Петраковом, разгромила Латвию со счетом 4:1. Интересно, что тренером Латвии является итальянец Паоло Николато, противостоящий Петракову в полуфинале чемпионата мира U-20, когда украинцы прошли на этой стадии сборную Италии и в итоге стали чемпионами мира.

В еще одном матче вничью сыграли Фарерские острова и Северная Македония.

Лига наций. Дивизион С. Группа 4

Армения – Латвия – 4:1

Голы: Бичяхчян, 6, Дубра, 35, аг, Саларраян, 48, Сперцян, 86 – Харутюнян, 9, аг

Фарерские острова – Северная Македония – 1:1

Голы: Давидсон, 9, пен – Барди, 49, пен

События матча

49’
ГОЛ ! С пенальти забил Энис Барди (Северная Македония).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Вильормур Давидсен (Фарерские острова).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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