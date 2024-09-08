Разгром от Петракова. Армения забила четыре гола Латвии

Состоялись два матча в 4 группе дивизиона С Лиги наций. Сборная Армении, возглавляемая украинским тренером Александром Петраковом, разгромила Латвию со счетом 4:1. Интересно, что тренером Латвии является итальянец Паоло Николато, противостоящий Петракову в полуфинале чемпионата мира U-20, когда украинцы прошли на этой стадии сборную Италии и в итоге стали чемпионами мира.

В еще одном матче вничью сыграли Фарерские острова и Северная Македония.

Лига наций. Дивизион С. Группа 4

Армения – Латвия – 4:1

Голы: Бичяхчян, 6, Дубра, 35, аг, Саларраян, 48, Сперцян, 86 – Харутюнян, 9, аг

Фарерские острова – Северная Македония – 1:1

Голы: Давидсон, 9, пен – Барди, 49, пен