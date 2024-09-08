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  4. Ефим КОНОПЛЯ: «Проиграли не по игре, имели больше моментов. Не повезло»
Лига наций
08 сентября 2024, 01:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:25
113
0

Ефим КОНОПЛЯ: «Проиграли не по игре, имели больше моментов. Не повезло»

Защитник сборной Украины прокомментировал старт в Лиге наций

08 сентября 2024, 01:20 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:25
113
0
Ефим КОНОПЛЯ: «Проиграли не по игре, имели больше моментов. Не повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

Правый защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал матч против Албании, в котором «сине-желтые» уступили 1:2.

«Матч показался очень тяжелым. Сразу знали, что очень принципиальный, очень опасный и неудобный соперник, как и вся группа. Но я считаю, что проиграли совсем не по игре, потому что имели больше моментов, думаю, что больше ударов нанесли по воротам. Пропустили с двух контратак, где-то недосмотрели, где-то им повезло немного больше.

В перерыве договаривались прежде всего быть более терпеливыми, потому что мы владели игрой в первом тайме, и нам нужно было только наращивать наше владение, наш контроль над игрой. В принципе, мы это и сделали. Забили гол после перерыва, но затем произошел стандарт», – сказал Конопля в эфире Мегого.

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Сергей Рипьюк Источник: MEGOGO
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