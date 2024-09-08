Ефим КОНОПЛЯ: «Проиграли не по игре, имели больше моментов. Не повезло»

Правый защитник сборной Украины Ефим Конопля прокомментировал матч против Албании, в котором «сине-желтые» уступили 1:2.

«Матч показался очень тяжелым. Сразу знали, что очень принципиальный, очень опасный и неудобный соперник, как и вся группа. Но я считаю, что проиграли совсем не по игре, потому что имели больше моментов, думаю, что больше ударов нанесли по воротам. Пропустили с двух контратак, где-то недосмотрели, где-то им повезло немного больше.

В перерыве договаривались прежде всего быть более терпеливыми, потому что мы владели игрой в первом тайме, и нам нужно было только наращивать наше владение, наш контроль над игрой. В принципе, мы это и сделали. Забили гол после перерыва, но затем произошел стандарт», – сказал Конопля в эфире Мегого.