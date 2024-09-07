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Лига чемпионов
07 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:33
210
0

Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 сентября в 13:00 утешительный матч квалификации женской ЛЧ

07 сентября 2024, 13:23 | Обновлено 07 сентября 2024, 13:33
210
0
Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

7 сентября в 13:00 пройдет утешительный матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Брондбю» из Дании и «Колос» Ковалевка встретятся на арене в Брондбю (Дания).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это утешительный матч турнира четырех, обе команды проиграли первые матчи и потеряли шансы выйти во второй раунд.

Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех

Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит УПЛ-ТВ, в том числе на YouTube

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Лига чемпионов по футболу среди женщин смотреть онлайн Колос Ковалевка Брондбю
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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