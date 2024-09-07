Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 сентября в 13:00 утешительный матч квалификации женской ЛЧ
7 сентября в 13:00 пройдет утешительный матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.
«Брондбю» из Дании и «Колос» Ковалевка встретятся на арене в Брондбю (Дания).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это утешительный матч турнира четырех, обе команды проиграли первые матчи и потеряли шансы выйти во второй раунд.
Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех
Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка проводит УПЛ-ТВ, в том числе на YouTube
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