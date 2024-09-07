7 сентября в 13:00 пройдет утешительный матч 1-го раунда квалификации женской Лиги чемпионов.

«Брондбю» из Дании и «Колос» Ковалевка встретятся на арене в Брондбю (Дания).

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Это утешительный матч турнира четырех, обе команды проиграли первые матчи и потеряли шансы выйти во второй раунд.

Лига чемпионов среди женщин. 1-й раунд. Сетка турнира четырех

Брондбю – Колос. Женская Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит УПЛ-ТВ, в том числе на YouTube