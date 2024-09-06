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Лига чемпионов
06 сентября 2024, 17:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 17:29
65
0

Аякс – Колос – 4:1 (д.в.) Женская Лига чемпионов. Видео голов и обзор

Первый гол для Колоса в еврокубках в истории забила Виолета Тян

06 сентября 2024, 17:23 | Обновлено 06 сентября 2024, 17:29
65
0
Аякс – Колос – 4:1 (д.в.) Женская Лига чемпионов. Видео голов и обзор
ФК Колос

​Женская команда Колос дебютировала в Лиге чемпионов среди женщин, уступив в 1-м квалификационном раунде амстердамскому Аяксу (1:4 в дополнительное время).

В первом тайме украинки шокировали именитых соперниц. На 26-й минуте после дальнего паса от Даяны Семкив первый исторический гол Колосса в еврокубках провела Виолета Тян.

Во втором тайме нидерландская команда сравняла счет. На 65-й минуте Хукстра головой поразила ворота Дарьи Келюшик после навеса с правого фланга.

Игра перешла в экстратаймы, где опытные футболистки Аякса реализовали свои моменты и трижды заставили капитулировать защиту Колоса (4:1).

Лига чемпионов 2024/25 среди женщин

1-й раунд квалификации. Брондбю (Дания), 4 сентября 2024 года.

15:00. Аякс Амстердам (Нидерланды) – Колос Ковалевка (Украина) – 4:1 (д.в.)

Голы: Хукстра, 65, Кекелаар, 96, ван Коппен, 109, Сабайо, 113 – Виолета Тян, 26

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Аякс Колос Ковалевка видео голов и обзор
Николай Степанов Источник: ФК Колос Ковалевка
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