Аякс – Колос – 4:1 (д.в.) Женская Лига чемпионов. Видео голов и обзор

​Женская команда Колос дебютировала в Лиге чемпионов среди женщин, уступив в 1-м квалификационном раунде амстердамскому Аяксу (1:4 в дополнительное время).

В первом тайме украинки шокировали именитых соперниц. На 26-й минуте после дальнего паса от Даяны Семкив первый исторический гол Колосса в еврокубках провела Виолета Тян.

Во втором тайме нидерландская команда сравняла счет. На 65-й минуте Хукстра головой поразила ворота Дарьи Келюшик после навеса с правого фланга.

Игра перешла в экстратаймы, где опытные футболистки Аякса реализовали свои моменты и трижды заставили капитулировать защиту Колоса (4:1).

Лига чемпионов 2024/25 среди женщин

1-й раунд квалификации. Брондбю (Дания), 4 сентября 2024 года.

15:00. Аякс Амстердам (Нидерланды) – Колос Ковалевка (Украина) – 4:1 (д.в.)

Голы: Хукстра, 65, Кекелаар, 96, ван Коппен, 109, Сабайо, 113 – Виолета Тян, 26

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча