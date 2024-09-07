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US Open
07 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:56
195
0

Синнер рассказал о повреждении запястья в полуфинале US Open

Итальянец уверен, что он в порядке

07 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:56
195
0
Синнер рассказал о повреждении запястья в полуфинале US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал травму запястья, полученную в полуфинальной встрече US Open 2024 с Джеком Дрейпером.

Во втором сете поединка первый номер мирового рейтинга упал на левую руку, а затем пригласил на корт физиотерапевта.

«На корте физио очень быстро размял запястье, и сразу после все стало нормально. А время игры [боль] вообще прошла, так что это здорово.

Посмотрим, как рука будет ощущаться завтра в более холодных условиях, потому что это должно быть иначе. Надеюсь, тут не о чем переживать. Я довольно спокоен, потому что если случается что-то плохое, то это сразу ощущается сильнее», – заявил Синнер.

В финале Открытого чемпионата США Синнер встретится с Тэйлором Фритцем.

Ранее сообщалось, что Яннику Синнеру покорился исторический рекорд в мужском туре.

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US Open 2024 Янник Синнер
Юрій Остроумов Источник: Punto de Break
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