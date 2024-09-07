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  4. Доннарумма прокомментировал гол от Франции уже на 14-й секунде матча
Лига наций
07 сентября 2024, 10:28 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:42
984
1

Доннарумма прокомментировал гол от Франции уже на 14-й секунде матча

Голкипер Италии – о поединке с вице-чемпионами мира

07 сентября 2024, 10:28 | Обновлено 07 сентября 2024, 10:42
984
1
Доннарумма прокомментировал гол от Франции уже на 14-й секунде матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о голе, пропущенном на 14-й секунде матча с командой Франции (3:1), автором которого стал Барколя.

«Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки [из-за предматчевых обязанностей капитана], поэтому попросил его (арбитра. – прим) подождать и убедиться в том, что я готов – арбитры в принципе так и поступают.

В то же время мяч-то был у нас, и мы поступили не совсем умно – надо было сделать небольшую паузу [прежде чем вводить мяч в игру]», – заявил Доннарумма.

Ранее Дидье Дешам назвал причину безвольного поражения Франции от Италии.

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Джанлуиджи Доннарумма сборная Италии по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: Football-Italia
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Saar
Доннарума зіграв на найвищому рівні. Ті моменти, що були у французів - фіксував мячі без помилок. Один з найкращих кіперів світу!
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