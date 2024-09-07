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Лига наций
07 сентября 2024, 09:33 | Обновлено 07 сентября 2024, 09:35
868
1

Дешам назвал причину безвольного поражения Франции от Италии

Тренер – о стартовой игре команды в группе Лиги наций

07 сентября 2024, 09:33 | Обновлено 07 сентября 2024, 09:35
868
1
Дешам назвал причину безвольного поражения Франции от Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от поражения подопечных в матче Лиги наций с командой Италии (1:3), рассказав о том, им не удалось.

«Злюсь ли я сейчас? Я всегда говорил футболистам то, что думаю, и остаюсь ответственным за результат. Во втором тайме мы проиграли слишком много единоборств. Сборной Италии удалось восстановить свои силы. Удерживать соперника под давлением в течение 90 минут очень сложно. Нам не удалось сделать это. Сборная Франции была слишком открытой, при этом у нас не оказалось достаточно энергии для обороны», — заявил Дешам.

Сборная Франции в следующем матче Лиги наций сыграет 9 сентября в гостях с командой Израиля.

Турнирное положение в группе A2 Лиги наций

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Лига наций
Юрій Остроумов Источник: TF1
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Комментарии 1
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luceorius
 Після ЧС 2018 збірна Франції повільно, але неухильно повзе донизу. А Дешам популярно розповідає загалу, що не вдалось на ЧС 2022 проти Аргентини, на ЧЄ 2024 проти Іспанії, тепер проти Італії. Чи не краще звільнити місце для Зідана, можливо у того вдасться краще. Ато золотистий галльський півень геть зчорніє.
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