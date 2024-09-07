Дешам назвал причину безвольного поражения Франции от Италии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился эмоциями от поражения подопечных в матче Лиги наций с командой Италии (1:3), рассказав о том, им не удалось.

«Злюсь ли я сейчас? Я всегда говорил футболистам то, что думаю, и остаюсь ответственным за результат. Во втором тайме мы проиграли слишком много единоборств. Сборной Италии удалось восстановить свои силы. Удерживать соперника под давлением в течение 90 минут очень сложно. Нам не удалось сделать это. Сборная Франции была слишком открытой, при этом у нас не оказалось достаточно энергии для обороны», — заявил Дешам.

Сборная Франции в следующем матче Лиги наций сыграет 9 сентября в гостях с командой Израиля.

Турнирное положение в группе A2 Лиги наций