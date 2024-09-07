Возможно, в Лас-Вегасе или в Европе. Киченок – о переносе свадьбы из-за USO

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

После завершения встречи Киченок рассказала о переносе свадьбы со своим женихом:

«Мы довольно долго ждали этого, потому что обручились больше года назад и решили, что сделаем это здесь, когда приехали в Нью-Йорк. Мой парень Стас нашел здесь одно место и просто записался на среду. Он рассказал мне об этом и я, такая, окей, давай сходим.

Это должна была быть такая процедура, когда вы подписываете бумаги, просто чтобы официально зарегистрировать союз. Собственно, мы назначили дату, но оказалось, что мне нужно было играть полуфинал в среду, и я сказала, ладно, может быть, в следующий раз.

Так что да, в этот раз у нас не получилось, но мы собираемся все же сделать это. Где это будет? Пока у нас нет нового плана. Возможно в Лас-Вегасе или где-то в Европе», – сказала Людмила.