КИЧЕНОК: «Надеюсь, таким образом смогу немного подбодрить украинский народ»

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

После завершения встречи Киченок на флеш-интервью во время церемония награждения посвятила победу украинскому народу:

«У меня до сих пор мурашки по коже после матчбола, это невероятное ощущение. Сегодня во время матча была такая приятная атмосфера. Я благодарю зрителей на трибунах. Также поздравляю девушек с замечательными двумя неделями, когда вы побеждали таких сильных соперниц. И я также хочу поздравить и мою напарницу.

Мне повезло иметь рядом такую напарницу. Спасибо за то, что ты заботилась обо мне в течение этих двух недель. Хочу поблагодарить всех, кто работал над организацией этого турнира. Это действительно соревнования уровня Grand Slam. Хочу поблагодарить и нашу команду за то, что они всегда рядом.

И конечно моего бойфренда, который мог бы быть и моим мужем. На самом деле у нас была назначена регистрация на среду, но я все еще играла на турнире, еще играла в полуфинале...

И есть еще кое-что, о чем я хочу сказать. Сейчас каждый раз, когда я играю на корте, каждый раз, когда я побеждаю, я хочу посвящать эту победу украинскому народу, который прямо сейчас тяжело борется за нашу свободу. Я надеюсь, что таким образом смогу их немного подбодрить. Мое сердце сейчас с ними», – сказала Людмила.