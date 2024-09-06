Рекорд Украины. Людмила Киченок войдет в топ-5 парного рейтинга WTA

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

Благодаря этой победе украинка обновит личный рекорд и поднимется на 5-е место парного рейтинга WTA.

Киченок станет первой украинкой в истории, которая войдет в топ-5 женского парного рейтинга. Ранее лучшим результатом для Украины было седьмое место, на которое поднялась в конце марта прошлого года также Людмила.

На счету новоиспеченной чемпионки US Open 6165 очков.

Остапенко также обновит личный рекорд и займет 6-ю строчку с 5948 баллами.

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