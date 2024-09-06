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  4. Рекорд Украины. Людмила Киченок войдет в топ-5 парного рейтинга WTA
WTA
06 сентября 2024, 23:23 |
546
0

Рекорд Украины. Людмила Киченок войдет в топ-5 парного рейтинга WTA

Украинка поднимется на 5-ю позицию после завоевания трофея US Open 2024

06 сентября 2024, 23:23 |
546
0
Рекорд Украины. Людмила Киченок войдет в топ-5 парного рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко выиграли трофей парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

Благодаря этой победе украинка обновит личный рекорд и поднимется на 5-е место парного рейтинга WTA.

Киченок станет первой украинкой в истории, которая войдет в топ-5 женского парного рейтинга. Ранее лучшим результатом для Украины было седьмое место, на которое поднялась в конце марта прошлого года также Людмила.

На счету новоиспеченной чемпионки US Open 6165 очков.

Остапенко также обновит личный рекорд и займет 6-ю строчку с 5948 баллами.

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Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024 рейтинг WTA рекорд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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