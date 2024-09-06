Кипр на выезде обыграл Литву на старте Лиги наций

Вечером 6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги наций.

Сборная Кипра на выезде одержала победу над Литвой (1:0).

В поединке, который прошел в Каунасе, единственный гол на 34-й минуте гол забил Иоаннис Питтас.

Во 2-м туре 9 сентября Кипр сыграет дома с командой Косово, Литва в гостях – с Румынией.

Лига наций. 1-й тур

Группа C2. 6 сентября, Каунас (Азербайджан)

Литва – Кипр – 0:1

Гол: Иоаннис Питтас, 34

Видео гола и обзор матча