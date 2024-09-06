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Литва
06.09.2024 19:00 – FT 0 : 1
Кипр
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Лига наций
06 сентября 2024, 22:08 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:16
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0

Кипр на выезде обыграл Литву на старте Лиги наций

Единственный гол на 34-й минуте гол забил Иоаннис Питтас

06 сентября 2024, 22:08 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:16
109
0
Кипр на выезде обыграл Литву на старте Лиги наций
Twitter. Иоаннис Питтас

Вечером 6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги наций.

Сборная Кипра на выезде одержала победу над Литвой (1:0).

В поединке, который прошел в Каунасе, единственный гол на 34-й минуте гол забил Иоаннис Питтас.

Во 2-м туре 9 сентября Кипр сыграет дома с командой Косово, Литва в гостях – с Румынией.

Лига наций. 1-й тур

Группа C2. 6 сентября, Каунас (Азербайджан)

Литва – Кипр – 0:1

Гол: Иоаннис Питтас, 34

Видео гола и обзор матча

События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
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Лига наций сборная Кипра по футболу сборная Литвы по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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