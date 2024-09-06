Лига наций06 сентября 2024, 22:08 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:16
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Кипр на выезде обыграл Литву на старте Лиги наций
Единственный гол на 34-й минуте гол забил Иоаннис Питтас
06 сентября 2024, 22:08 | Обновлено 06 сентября 2024, 22:16
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Вечером 6 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги наций.
Сборная Кипра на выезде одержала победу над Литвой (1:0).
В поединке, который прошел в Каунасе, единственный гол на 34-й минуте гол забил Иоаннис Питтас.
Во 2-м туре 9 сентября Кипр сыграет дома с командой Косово, Литва в гостях – с Румынией.
Лига наций. 1-й тур
Группа C2. 6 сентября, Каунас (Азербайджан)
Литва – Кипр – 0:1
Гол: Иоаннис Питтас, 34
Видео гола и обзор матча
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Питтас (Кипр).
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