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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, ситуация матча с Румынией завтра не повторится»
Лига наций
06 сентября 2024, 20:40 |
76
0

Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, ситуация матча с Румынией завтра не повторится»

Форвард сборной Украины – о матче против Албании

06 сентября 2024, 20:40 |
76
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Надеюсь, ситуация матча с Румынией завтра не повторится»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги наций против Албании (7 сентября, 21:45):

– Украина уже во второй раз играет домашний матч в Чехии. Ощущаете ли вы поддержку со стороны чехов?
– Для нас очень приятно находиться в этой стране. Чехия четко проявила свою позицию по этой войне. Мы можем только благодарить их за это. Надеемся, завтра на стадионе будет классная атмосфера и поддержка со стороны чехов.

– Это первый сбор команды после Евро-2024. Вы уже общались с игроками? Сделали выводы после выступления на том турнире?
– Мы часто общаемся не только когда приезжаем в сборную, но и часто созваниваемся. Мы понимаем, что, возможно, мы не полностью показали наш потенциал, но мы набрали 4 очка – это лучший результат в истории сборной на Евро.

Да, в матче с Румынией (поражение 0:3, – прим. Sport.ua) мы показали не то, чего нам бы хотелось, не то качество игры, однако в следующих матчах показали, что в нашей команде есть огромный потенциал. Надеюсь, завтра как минимум не повторится ситуация матча с Румынией.

У нас достаточно молодая команда, и ребята учатся на своих ошибках. Надеюсь, завтра вся команда подойдет к матчу с максимальной ответственностью и покажет свой потенциал.

– Летом вы сменили клуб, перешли в «Олимпиакос». Как проходит адаптация? В каких кондициях вы находитесь сейчас?
– Первые месяцы в новой команде всегда даются трудно, все новое, но меня очень хорошо приняли и чувствую себя хорошо. Мое тело дает мне понять, что я нахожусь в неплохих кондициях. Завтра я надеюсь выложиться на все 100%, как и все команда, чтобы принести радость украинцам и три очка в турнирную таблицу. В целом, фокус сейчас на сборной Украины, потому что сейчас я представляю страну, а о клубе я буду говорить, когда вернусь в расположение «Олимпиакоса».

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания Лига наций
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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