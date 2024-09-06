Любенович снова заговорил об уходе из Миная
Тренер готов покинуть закарпатский клуб
Главный тренер «Миная» Желько Любенович после сегодняшнего поражения 0:2 от тернопольской «Нивы» в матче четвертого тура Первой лиги заявил о том, что готов подать в отставку со своего поста:
«Я поговорю с руководством об отставке, если оно решит, что проблема во мне, я готов уйти», – заявил Любенович после матча.
Ранее Любенович уже подавал в отставку с поста главного тренера «Миная» в середине августа после победы над «Скалой 1911» со счетом 3:1 в матче второго этапа Кубка Украины. Однако в итоге тренер остался на своей должности.
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