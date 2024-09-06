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  4. Любенович снова заговорил об уходе из Миная
Украина. Первая лига
06 сентября 2024, 19:30 |
548
1

Любенович снова заговорил об уходе из Миная

Тренер готов покинуть закарпатский клуб

06 сентября 2024, 19:30 |
548
1
Любенович снова заговорил об уходе из Миная
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович после сегодняшнего поражения 0:2 от тернопольской «Нивы» в матче четвертого тура Первой лиги заявил о том, что готов подать в отставку со своего поста:

«Я поговорю с руководством об отставке, если оно решит, что проблема во мне, я готов уйти», – заявил Любенович после матча.

Ранее Любенович уже подавал в отставку с поста главного тренера «Миная» в середине августа после победы над «Скалой 1911» со счетом 3:1 в матче второго этапа Кубка Украины. Однако в итоге тренер остался на своей должности.

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Желько Любенович Минай отставка Первая лига Украины
Олег Дидух Источник: UA-Football
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zzg77
 И так после каждого матча! Молодец!!!!
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