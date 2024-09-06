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Первая лига
ФСК Мариуполь
06.09.2024 13:00 – FT 1 : 1
Металлург Зп
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Украина. Первая лига
06 сентября 2024, 18:53 |
146
0

Первая лига. Минай снова проиграл, победа Эпицентра

Матчи Первой лиги во время паузы на игры сборных

06 сентября 2024, 18:53 |
146
0
Первая лига. Минай снова проиграл, победа Эпицентра
ФК Нива Тернополь

Состоялся ряд матчей 5-го тура в Первой лиге. Отметим, что игра Металлиста и Хуста не состоялась из-за того, что команда Закарпатской области снялась с чемпионата.

Среди других результатов отметим поражение Миная, у которого в сезоне пока лишь одна победа.

Эпицентр обыграл Буковину, набрал 10 очков и поднялся на второе место Группы А.

Первая лига. 5-й тур

Эпицентр – Буковина 2:0
Голы: Кравчук, 42, Кристин, 82

Минай – Нива 0:2
Голы: Козак, 17, Галадей, 32

Мариуполь – Металлург З 1:1
Голы: Зубков, 63 – Алибеков, 15

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Агробизнес 4 4 0 0 6 - 2 12
2 Эпицентр 4 3 1 0 8 - 2 10
3 Буковина 5 2 1 2 3 - 4 7
4 Подолье 4 1 2 1 2 - 2 5
5 Минай 3 1 1 1 5 - 4 4
6 Нива Тернополь 4 1 1 2 4 - 5 4
7 Металлист 4 0 3 1 3 - 4 3
8 Прикарпатье 3 0 1 2 3 - 6 1
9 Хуст 3 0 0 3 4 - 9 0
Полная таблица

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Первая лига Украины Минай Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Нива Тернополь ФСК Мариуполь Металлург Запорожье
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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