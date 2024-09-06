Первая лига. Минай снова проиграл, победа Эпицентра
Матчи Первой лиги во время паузы на игры сборных
Состоялся ряд матчей 5-го тура в Первой лиге. Отметим, что игра Металлиста и Хуста не состоялась из-за того, что команда Закарпатской области снялась с чемпионата.
Среди других результатов отметим поражение Миная, у которого в сезоне пока лишь одна победа.
Эпицентр обыграл Буковину, набрал 10 очков и поднялся на второе место Группы А.
Первая лига. 5-й тур
Эпицентр – Буковина 2:0
Голы: Кравчук, 42, Кристин, 82
Минай – Нива 0:2
Голы: Козак, 17, Галадей, 32
Мариуполь – Металлург З 1:1
Голы: Зубков, 63 – Алибеков, 15
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Агробизнес
|4
|4
|0
|0
|6 - 2
|12
|2
|Эпицентр
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3
|Буковина
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|4
|Подолье
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5
|Минай
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6
|Нива Тернополь
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7
|Металлист
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|8
|Прикарпатье
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|9
|Хуст
|3
|0
|0
|3
|4 - 9
|0
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