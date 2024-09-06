Первая лига. Минай снова проиграл, победа Эпицентра

Состоялся ряд матчей 5-го тура в Первой лиге. Отметим, что игра Металлиста и Хуста не состоялась из-за того, что команда Закарпатской области снялась с чемпионата.

Среди других результатов отметим поражение Миная, у которого в сезоне пока лишь одна победа.

Эпицентр обыграл Буковину, набрал 10 очков и поднялся на второе место Группы А.

Первая лига. 5-й тур

Эпицентр – Буковина 2:0

Голы: Кравчук, 42, Кристин, 82

Минай – Нива 0:2

Голы: Козак, 17, Галадей, 32

Мариуполь – Металлург З 1:1

Голы: Зубков, 63 – Алибеков, 15