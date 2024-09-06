06.09.2024 13:00 – 79’ 1 : 1
Украина. Первая лига06 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:23
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Мариуполь – Металлург, Эпицентр – Буковина, Минай – Нива Т. Смотреть LIVE
Смотрите 6 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Первой лиги
06 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:23
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6 сентября проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября
- 13:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье
- 15:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Буковина Черновцы
- 16:00. Минай – Нива Тернополь
Турнирные таблицы
13:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье
15:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Буковина Черновцы
16:00. Минай – Нива Тернополь
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