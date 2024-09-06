Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мариуполь – Металлург, Эпицентр – Буковина, Минай – Нива Т. Смотреть LIVE
Первая лига
ФСК Мариуполь
06.09.2024 13:00 – 79 1 : 1
Металлург Зп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
06 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:23
355
0

Мариуполь – Металлург, Эпицентр – Буковина, Минай – Нива Т. Смотреть LIVE

Смотрите 6 сентября видеотрансляции матчей 5-го тура Первой лиги

06 сентября 2024, 13:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 13:23
355
0
Мариуполь – Металлург, Эпицентр – Буковина, Минай – Нива Т. Смотреть LIVE
ФК Эпицентр

6 сентября проходят поединки 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 5-й тур, 6 сентября

  • 13:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье
  • 15:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Буковина Черновцы
  • 16:00. Минай – Нива Тернополь

Турнирные таблицы

13:00. ФСК Мариуполь – Металлург Запорожье

15:00. Эпицентр Каменец-Подольский – Буковина Черновцы

16:00. Минай – Нива Тернополь

По теме:
ШИЩЕНКО: «Я очень рассчитываю на своих игроков, я очень в них верю»
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал нападающего Зари
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали хавбека из Бразилии
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Минай смотреть онлайн ФСК Мариуполь Металлург Запорожье Эпицентр Каменец-Подольский Буковина Черновцы Нива Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Футбол | 06 сентября 2024, 08:25 6
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Албания

Матч состоится 7 сентября в 21:45 по Киеву

«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
Бокс | 06 сентября 2024, 07:10 3
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете

Прославленный экс-боксер выделил Теренса Кроуфорда

Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Футбол | 06.09.2024, 00:23
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05.09.2024, 14:10
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
Футбол | 06.09.2024, 13:21
Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
Стала известна стоимость билетов на первый матч Шахтера в ЛЧ 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Заря после трансфера Герреро отправила форварда в Первую лигу
05.09.2024, 00:08 5
Футбол
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
05.09.2024, 00:17
Бокс
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Перенес пару нокдаунов». Бриедис назвал победителя реванша Усик – Фьюри
04.09.2024, 09:57 1
Бокс
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 5
Другие виды
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем