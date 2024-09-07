А что дальше? В Реале сообщили Лунину важную информацию о его контракте

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации Defensa Central, в «Реале» до сих пор надеются, что украинец продлит соглашение. «Сливочные» сообщили Лунину, что дают ему еще время на принятие решения до декабря и не будут отзывать предложение о продлении соглашения.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».