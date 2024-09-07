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  4. А что дальше? В Реале сообщили Лунину важную информацию о его контракте
Испания
07 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 01:25
209
0

А что дальше? В Реале сообщили Лунину важную информацию о его контракте

«Реал» пока не отозвал свое предложение

07 сентября 2024, 00:59 | Обновлено 07 сентября 2024, 01:25
209
0
А что дальше? В Реале сообщили Лунину важную информацию о его контракте
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до конца сезона 2024/2025.

Лунин до сих пор не продлил контракт с «Реалом», несмотря на предложение мадридского гранда. По информации Defensa Central, в «Реале» до сих пор надеются, что украинец продлит соглашение. «Сливочные» сообщили Лунину, что дают ему еще время на принятие решения до декабря и не будут отзывать предложение о продлении соглашения.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль. В этом сезоне Андрей еще не играл.

Ранее сообщалось, что Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в «Реале».

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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