Аргентина – Чили – 3:0. Победа в отборе ЧМ без Месси. Видео голов и обзор

В ночь на 6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Аргентины, за которую не играл знаменитый Лионель Месси, разгромила команду Чили (3:0).

Голы у победителей забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.

Сборная Аргентины набрала 18 очков из 21 и возглавляет турнирную таблицы квалификации ЧМ в Южной Америке.

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

7-й тур, 6 сентября, Буэнос-Айрес (Аргентина)

03:00. Аргентина – Чили – 3:0

Голы: Макаллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1.

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча