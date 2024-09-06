Аргентина – Чили – 3:0. Победа в отборе ЧМ без Месси. Видео голов и обзор
Голы забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала
В ночь на 6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.
Сборная Аргентины, за которую не играл знаменитый Лионель Месси, разгромила команду Чили (3:0).
Голы у победителей забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.
Сборная Аргентины набрала 18 очков из 21 и возглавляет турнирную таблицы квалификации ЧМ в Южной Америке.
Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка
7-й тур, 6 сентября, Буэнос-Айрес (Аргентина)
03:00. Аргентина – Чили – 3:0
Голы: Макаллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1.
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
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