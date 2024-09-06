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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Аргентина
06.09.2024 03:00 – FT 3 : 0
Чили
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Чемпионат мира
06 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:10
244
0

Аргентина – Чили – 3:0. Победа в отборе ЧМ без Месси. Видео голов и обзор

Голы забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала

06 сентября 2024, 18:05 | Обновлено 06 сентября 2024, 18:10
244
0
Аргентина – Чили – 3:0. Победа в отборе ЧМ без Месси. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

В ночь на 6 сентября состоялся матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе Южной Америки.

Сборная Аргентины, за которую не играл знаменитый Лионель Месси, разгромила команду Чили (3:0).

Голы у победителей забили Алексис Макаллистер, Хулиан Альварес и Пауло Дибала.

Сборная Аргентины набрала 18 очков из 21 и возглавляет турнирную таблицы квалификации ЧМ в Южной Америке.

Квалификация ЧМ-2024. Южная Америка

7-й тур, 6 сентября, Буэнос-Айрес (Аргентина)

03:00. Аргентина – Чили – 3:0

Голы: Макаллистер, 48, Альварес, 84, Дибала, 90+1.

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Аргентина).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Аргентина).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Мак Аллистер (Аргентина).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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