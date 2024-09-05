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Чемпионат мира
05 сентября 2024, 05:16 | Обновлено 05 сентября 2024, 05:17
93
0

Аргентина – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится в ночь на 6 сентября в 03:00 по Киеву

05 сентября 2024, 05:16 | Обновлено 05 сентября 2024, 05:17
93
0
Аргентина – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Скалони

6 сентября на «Эстадио Монументаль» пройдет матч 7-го тура отбора на чемпионат мира в Южной Америке, в котором сборная Аргентины встретится со сборной Чили. Поединок начнется в 03:00 по киевскому времени.

Аргентина

Команда долгое время никак не могла взять серьезных трофеев. Максимум Месси и компания доходили до финала - и проигрывала там. Но все исправило назначение Скалони, кстати, в недавнем прошлом футболиста сборной. Уже сейчас можно говорить, что под его руководством альбиселестес переживает по-настоящему золотой период. Сначала была победа на Копе Америка, в Бразилии и с победой в решающем матче над Неймаром и компанией. Но, главное, потом был еще более долгожданный триумф на чемпионате мира, в Катаре. Пусть даже титул достался только после серии пенальти с Францией после зрелищной ничьей в основное время. Более того, летом получилось показать, что обороты сбавлять не хотят. Да, снова пришлось показать свое мастерство в отражении одиннадцатиметровых Эмилиано Мартинесу. Но, главное, на новой Копе получилось защитить статус чемпиона. Да и в квалификации, осенью, неплохо стартовали, выиграв 5 из 6 матчей и возглавив таблицу.

Чили

Сборная не так давно тоже выиграла дважды кряду Копа Америка. Но потом пошел спад, и ла роха, что в 2010-м и 2014-м годах выходила в плей-офф чемпионатах мира, пропустила вот уже два мундиаля. И есть угроза, что будет новая неудача - старт квалификации не получился удачным. После осеннего отрезка в активе у чилийцев одна победа и пять очков. Хуже результаты на данный момент только у Перу и вечного аутсайдера - Боливии. В начале 2024-го года тренерский пост занял опытный специалист, Рикардо Гарека. Он неплохо провел контрольные поединки, но летом на Копа Америка команда вообще не забивала. Как итог, нулевые ничьи с Перу и Канадой и 0:1 с Аргентиной, и вылет уже после группового этапа.

Статистика личных встреч

Альбиселестес не проигрывает 13 очных матчей кряду. В том числе получилось выиграть оба крайних поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева справятся и без Месси. Они явно сильнее, можно применять ставку с форой -1,5 гола(коэффициент - 2,01).

Прогноз Sport.ua
Аргентина
6 сентября 2024 -
03:00
Чили
Фора Аргентины (-1.5) 2.01 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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