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06 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:03
341
0

Артем СМОЛЯКОВ: «Наша команда находится в очень хороших кондициях»

Защитник сборной Украины U-21 рассказал об ожиданиях от сентябрьских матчей

06 сентября 2024, 14:30 | Обновлено 06 сентября 2024, 16:03
341
0
Артем СМОЛЯКОВ: «Наша команда находится в очень хороших кондициях»
Instagram. Артем Смоляков

Защитник сборной Украины U-21 Артем Смоляков рассказал об ожиданиях от сентябрьских матчей:

«Наша команда находится в очень хороших кондициях, однако не надо недооценивать сербов. Туда вызывали много новых игроков, которые играют в высших лигах сильных чемпионатов, по этому мы будем готовиться на сто процентов.

Также мы очень ждем наших болельщиков, мы играем ради них. Очень приятно, когда полностью заполняется стадион. Нам нужна только победа, а наша цель – это выход на Евро и мы стремимся к этому».

В этот международный перерыв юношеская национальная команда сыграет против сборных Сербии и Северной Ирландии.

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Алексей Тиньков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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