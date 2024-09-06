Обидчица Костюк прокомментировала поражение в полуфинале US Open

Американка Эмма Наварро прокомментировала поражение в полуфинале Открытого чемпионата США по теннису.

В матче 1/2 финала американка уступила второй ракетке мира Арине Соболенко – 3:6, 6:7(2).

«Это был невероятный опыт – играть этот матч на стадионе Артура Эша против такой сильной соперницы. Конечно, результат разочаровывает, потому что в конце второго сета я чувствовала, что уже не за горами выход в финал. Я чувствовала, что могла бы дожать ее в третьем, но не смогла. Она играла очень хорошо.

Когда мы приехали сюда, я пошутила со своей командой, что очень надеюсь выиграть хотя бы матч на US Open. В итоге я дошла до полуфинала и вошла в топ-10. Это просто безумие, но оно оправдывает всю ту тяжелую работу, которую мы проделали», – сказала Эмма.

С новой недели Наварро дебютирует в первой десятке мирового рейтинга на 8-й позиции.

Отметим, что в третьем раунде американка остановила украинку Марту Костюк.