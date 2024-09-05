Лига наций05 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:17
39
0
Словакия на выезде переиграла Эстонию благодаря голу Суслова
В матче 1-го тура Лиги наций в Таллинне зрители увидели только один гол
05 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:17
39
0
В матче 1-го тура Лиги наций Словакия на выезде переиграла Эстонию (1:0).
В поединке в Таллинне зрители увидели только один гол.
Единственный в поединке мяч забил Томаш Суслов на 70-й минуте игры.
Лига наций. Лига C. 1-й тур, 5 сентября
Эстония – Словакия – 0:1
Гол: Томаш Суслов, 70
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 сентября 2024, 18:47 12
Ребров решил не вызывать игрока на замену
Бокс | 05 сентября 2024, 00:17 0
Джордж отметил Куни, Лайла и Уильямса
Футбол | 05.09.2024, 23:34
Бокс | 05.09.2024, 07:37
Футбол | 05.09.2024, 11:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.09.2024, 03:31 3
04.09.2024, 12:49 39
04.09.2024, 23:23 3
04.09.2024, 07:10 21
04.09.2024, 19:58 199
05.09.2024, 06:01 1
05.09.2024, 00:08 5
04.09.2024, 00:23 2