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Лига наций УЕФА. Лига C
Эстония
05.09.2024 21:45 – FT 0 : 1
Словакия
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Лига наций
05 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:17
39
0

Словакия на выезде переиграла Эстонию благодаря голу Суслова

В матче 1-го тура Лиги наций в Таллинне зрители увидели только один гол

05 сентября 2024, 23:59 | Обновлено 06 сентября 2024, 00:17
39
0
Словакия на выезде переиграла Эстонию благодаря голу Суслова
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Суслов

В матче 1-го тура Лиги наций Словакия на выезде переиграла Эстонию (1:0).

В поединке в Таллинне зрители увидели только один гол.

Единственный в поединке мяч забил Томаш Суслов на 70-й минуте игры.

Лига наций. Лига C. 1-й тур, 5 сентября

Эстония – Словакия – 0:1

Гол: Томаш Суслов, 70

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сборная Словакии по футболу сборная Эстонии по футболу Лига наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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