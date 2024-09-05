Словакия на выезде переиграла Эстонию благодаря голу Суслова

В матче 1-го тура Лиги наций Словакия на выезде переиграла Эстонию (1:0).

В поединке в Таллинне зрители увидели только один гол.

Единственный в поединке мяч забил Томаш Суслов на 70-й минуте игры.

Лига наций. Лига C. 1-й тур, 5 сентября

Эстония – Словакия – 0:1

Гол: Томаш Суслов, 70