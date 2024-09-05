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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 16:35 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:16
74
0

Был триллер, проявили характер. Игроки Левого Берега – о матче с Вересом

Левый Берег в волевом стиле победил клуб из Ровно

05 сентября 2024, 16:35 | Обновлено 05 сентября 2024, 17:16
74
0
Был триллер, проявили характер. Игроки Левого Берега – о матче с Вересом
ФК Левый Берег. Тарас Галас и Клим Приходько

Клуб Левый Берег из Киева в волевом стиле обыграл ровенский Верес (3:1) в матче 5-го тура УПЛ.

Подопечные Виталия Первака после перерыва проявили характер и перевернули все с ног на голову. Для киевской команды это была вторая подряд в элитном дивизионе. Игроки Левого Берега Тарас Галас и Клим Приходько рассказали о победе над Вересом.

Тарас Галас рассказал о своих впечатлениях от дебютного гола в УПЛ, а также отметил игру команды во втором тайме:

«Остались очень положительные эмоции после матча. Счастлив, что смог отличиться дебютным голом в УПЛ. Думаю, своим старанием мы заслужили победу. В раздевалке тренер смог подобрать правильные слова, и вся команда правильно на них отреагировала. В моменте с голом увидел, что Клим может отдать мне в свободную зону и вовремя стартовал на эту передачу. Главное было пробить над голкипером, и мне это удалось.

С каждой игрой мы чувствуем себя более раскованно на футбольном поле. В начале было очень необычно играть при такой интенсивности. Приятно, что от тура к туру прогрессируем в элитном дивизионе. Думаю, что будем играть еще лучше».

Полузащитник Левого Берега Клим Приходько забил мяч, позволивший сравнять счет и поверить в собственные силы:

«Счастлив, что сразу после появления на поле сумел забить. Тарас сбросил мяч мне, а я пробил в дальний угол. Сразу думал простреливать, но потом изменил свое решение, и это пошло на пользу. После гола выдохнул с облегчением и почувствовал уверенность в своих силах. В первой половине встречи сыграли ниже своих возможностей, а за второй тайм нужно всех похвалить. До перерыва был настоящий триллер. Хорошо, что смогли после перерыва перевернуть все с ног на голову.

Для меня каждый гол важен. Полузащитники не так часто забивают, но я хочу как можно больше приносить пользу команде. Дебютная победа над Черноморцем придала команде уверенность в своих силах. С нетерпением ожидаю игры против Кривбасса. Хочу забить своей бывшей команде».

Следующую официальную игру Левый Берег проведет на домашней арене 15 сентября в 15:30 против Кривбасса.

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Верес Ровно Верес - Левый Берег чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Клим Приходько
Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
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