Вице-капитан Реала о высказываниях Винисиуса: «Мы поддерживаем его»
Дани Карвахаль выразил согласие со своим бразильским одноклубником
Вице-капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказал свое мнение касательно недавних слов его партнера по команде:
– Что вы можете сказать о высказываниях Винисиуса по поводу расизма?
– Мы против расизма и я понимаю, что переживает Вини. Мы поддерживаем его как внутри команды, так и публично. Я думаю, что Ла Лига совершенствует протоколы борьбы с расизмом, но, помимо этой небольшой группы людей, я считаю, что Испания – это страна разнообразия и уважения, и она не является расистской.
Я вырос в Леганесе, это место чистого многообразия, и Испания не расистская страна. Чемпионат мира 2030 года будет успешным. Ла Лига примет меры, и после инцидента на «Месталье» мне не кажется абсурдной идея покидать поле до тех пор, пока расист не будет удален со стадиона.
Ранее Винисиус призвал лишить Испанию ЧМ-2030 из-за процветающего расизма в этой стране.
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