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Испания
05 сентября 2024, 13:18 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:26
359
0

Вице-капитан Реала о высказываниях Винисиуса: «Мы поддерживаем его»

Дани Карвахаль выразил согласие со своим бразильским одноклубником

05 сентября 2024, 13:18 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:26
359
0
Вице-капитан Реала о высказываниях Винисиуса: «Мы поддерживаем его»
Getty Images/Global Images Ukraine

Вице-капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказал свое мнение касательно недавних слов его партнера по команде:

Что вы можете сказать о высказываниях Винисиуса по поводу расизма?

– Мы против расизма и я понимаю, что переживает Вини. Мы поддерживаем его как внутри команды, так и публично. Я думаю, что Ла Лига совершенствует протоколы борьбы с расизмом, но, помимо этой небольшой группы людей, я считаю, что Испания – это страна разнообразия и уважения, и она не является расистской.

Я вырос в Леганесе, это место чистого многообразия, и Испания не расистская страна. Чемпионат мира 2030 года будет успешным. Ла Лига примет меры, и после инцидента на «Месталье» мне не кажется абсурдной идея покидать поле до тех пор, пока расист не будет удален со стадиона.

Ранее Винисиус призвал лишить Испанию ЧМ-2030 из-за процветающего расизма в этой стране.

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Испания чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Дани Карвахаль
Алексей Тиньков Источник: AS
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