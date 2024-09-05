Вице-капитан Реала о высказываниях Винисиуса: «Мы поддерживаем его»

Вице-капитан мадридского «Реала» Дани Карвахаль высказал свое мнение касательно недавних слов его партнера по команде:

– Что вы можете сказать о высказываниях Винисиуса по поводу расизма?

– Мы против расизма и я понимаю, что переживает Вини. Мы поддерживаем его как внутри команды, так и публично. Я думаю, что Ла Лига совершенствует протоколы борьбы с расизмом, но, помимо этой небольшой группы людей, я считаю, что Испания – это страна разнообразия и уважения, и она не является расистской.

Я вырос в Леганесе, это место чистого многообразия, и Испания не расистская страна. Чемпионат мира 2030 года будет успешным. Ла Лига примет меры, и после инцидента на «Месталье» мне не кажется абсурдной идея покидать поле до тех пор, пока расист не будет удален со стадиона.

Ранее Винисиус призвал лишить Испанию ЧМ-2030 из-за процветающего расизма в этой стране.