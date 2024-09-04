Что скажут в Реале? Винисиус призвал лишить Испанию ЧМ-2030

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мыслями относительно Испании как одной из стран-хозяек чемпионата мира по футболу 2030 года:

«Если ситуация с расизмом в Испании не улучшится до 2030 года, чемпионат мира по футболу придется перенести в другое место. Я надеюсь, что Испания сможет эволюционировать и понять, насколько серьезными являются оскорбления кого-то из-за цвета его кожи. У нас есть много времени для развития до 2030 года.

Если это не изменится до 2030 года, я думаю, нам придется сменить место проведения, потому что если игрок не чувствует себя комфортно и не чувствует себя в безопасности, играя в стране, где он может пострадать от расизма, то это немного сложно.

Мы надеемся, что ситуация может развиваться дальше, она уже развивалась к этому времени, но она может развиваться гораздо стремительнее, и к 2030 году случаи расизма могут и должны уменьшиться».

Напомним, чемпионат мира по футболу 2030 года совместно проведут Испания, Португалия и Марокко. Также в честь столетия турнира свои первые матчи сборные Уругвая, Аргентины и Парагвая проведут дома, ведь именно Южная Америка была первой хозяйкой чемпионата.